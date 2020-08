Hà Tĩnh phát động 50 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều 21/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết đại hội Đảng cấp trên cơ sở và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I (Ban Nội chính Trung ương) Lương Thanh Tâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 14 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của gần 500 đại biểu.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho biết: Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh bắt đầu được triển khai từ ngày 27/5/2020 với 2 đại hội điểm và kết thúc vào ngày 15/8/2020 ở 17/17 đảng bộ (hoàn thành trước quy định 15 ngày).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo sát đúng kế hoạch đại hội, thực hiện bài bản công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội có chất lượng, đúng quy định.

17 đảng bộ đã bầu 549 đồng chí ủy viên ban chấp hành; ban chấp hành các đảng bộ đã bầu 172 đồng chí ủy viên ban thường vụ. Trong số các ủy viên ban chấp hành có 396 đồng chí tái cử (72,13%), 88 đồng chí cấp ủy viên là nữ (chiếm 16,02%) và 108 đồng chí cấp ủy viên trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 19,67%). Nhân sự cấp ủy theo các tỷ lệ nữ, trẻ đều vượt so với quy định của Trung ương.

Tại đại hội, trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ định bí thư theo Điều lệ Đảng, 16/16 đảng bộ còn lại đều tiến hành bầu bí thư cấp ủy trực tiếp. Tất cả các đồng chí được giới thiệu để bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu tập trung cao.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công đại hội Đảng đó là công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tuy nhiên ngoài tuyên truyền trực quan, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, cần quan tâm tuyên truyền thông qua mạng xã hội. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Ngoài ra, các phong trào thi đua với 76 công trình cấp sở, ngành; 58 công trình cấp huyện; 439 công trình cấp xã và hàng trăm đầu việc đang được toàn dân thực hiện sôi nổi để chào mừng đại hội.

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp, thực sự nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước thời gian theo quy định của Trung ương, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thông tin kết quả kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/7/2020 đạt 7.256 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/8/2020 đạt 55% kế hoạch.

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Đức Thọ, Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn. Thực hiện chương trình OCOP, đã có 240 ý tưởng sản phẩm OCOP để thẩm định, dự kiến có ít nhất 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng dịch, giám sát y tế và cách ly tại nhà.

8 tháng đầu năm, diện tích gieo trồng lúa hè thu đạt 44.050 ha, sản lượng đạt 196.765 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước. Dịch tả lợn châu Phi cơ bản được kiểm soát. Sản xuất thủy sản ước đạt gần 30 nghìn tấn, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung 8 tháng năm 2020 ước bằng 93,48% cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng ước đạt 29.323,18 tỷ đồng.

Hội nghị tại điểm cầu Can Lộc (Ảnh: Đạt Võ)

Trong 8 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương 29 dự án, gồm 28 dự án trong nước với tổng vốn 1.984 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 1,5 triệu USD.

Tỉnh cũng thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. Văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững, ổn định...

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Trần Trung Dũng: Đề nghị các địa phương phối hợp với ngành nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phòng dịch, sẵn sàng cho năm học mới.

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công; đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm trong thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 và tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát động đợt thi đua cao điểm gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, đại hội cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều bài học kinh nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy phân tích, đại hội cấp trên cơ sở đã vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, nhân sự ủy viên ban chấp hành vượt tỷ lệ nữ và trẻ so với quy định của trung ương; đặc biệt, 4 đơn vị có 2 nữ trở lên trong ban thường vụ.

Các đại hội đều đảm bảo không khí dân chủ, tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng thuận và thống nhất. Tại đại hội, 100% đại hội đều tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, tỷ lệ bầu đạt cao, có 7 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu 100%.

Có được kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, bài học sâu sắc nhất đó là các cấp ủy đã chăm lo công tác xây dựng Đảng; coi công tác cán bộ và tổ chức cán bộ là then chốt của then chốt, đảm bảo dân chủ trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, các địa phương bám sát các quy định của trung ương, tỉnh thực hiện các bước, các quy trình chặt chẽ; kiểm tra và xử lý nghiêm túc các vi phạm trong công tác cán bộ; phát động các phong trào thiết thực trong Nhân dân với phương châm “đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động, trong đó biểu dương các cơ quan báo chí chủ chốt của tỉnh đã đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương sớm kiện toàn bộ máy sau đại hội, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí trong ban thường vụ; kịp thời ban hành nghị quyết, chương trình hành động, quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, chương trình công tác toàn khóa nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sát với tình hình thực tiễn. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa, đổi mới, sáng tạo để phát triển trong chặng đường mới.

Đồng thời, tiếp tục xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời thực hiện chế độ chính sách cho các cán bộ không tái cử.

Song song với đó, các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công; tiếp tục phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn trước ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức ngày khai giảng chu đáo, tạo động lực cho năm học mới; quyết tâm đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%; phát động chương trình “giúp người nghèo vượt nghèo, làm nhà”.

Cấp ủy, chính quyền cần quản lý nhà nước trên địa bàn toàn diện trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, toàn tỉnh phát động phong trào thi đua 50 ngày cao điểm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo khí thế sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của đại biểu, sớm hoàn chỉnh báo cáo; ban cán sự UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đại biểu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

