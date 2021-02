Hà Tĩnh thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến

Gần 800 đại biểu ở 14 điểm cầu trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã được nghe thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Chiều 3/2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 14 điểm cầu huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc với sự tham gia của gần 800 đại biểu.

Điểm cầu trực tuyến từ Trung tâm Công báo - Tin học Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ quá trình chuẩn bị các văn kiện, nhân sự đến diễn biến đại hội.

Theo đó, diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề “ Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Đại hội XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, trong đó có 191 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận với 788 lượt đồng chí phát biểu tại đoàn; 36 đồng chí phát biểu tại hội trường.

Các thảo luận tập trung vào 5 văn kiện: Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh.

Đại hội xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Văn kiện đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với những nội dung mới, quan trọng.

Hội nghị được trực tuyến đến 14 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết; Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị, 5 đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đảng; 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại đại hội, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là 2 trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quyết liệt thực hiện mục tiêu “kép”

Tiếp đó, đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trước Tết Nguyên đán năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tại hội nghị

Trong tháng 1, cùng với triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân; chuẩn bị tốt các nội dung để người dân vui xuân, đón tết vui vẻ an toàn, nhất là kiểm soát thị trường hàng hóa dịp tết, chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; rà soát, khởi công xây dựng nhà văn hoá cộng đồng, nhà ở tránh trú lũ, bão cho người dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Đến ngày 2/2/2021, toàn tỉnh đã trao tặng gần 151 ngàn suất quà với trị giá 47,8 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến thực chất hơn nữa về môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách...

Thông tin sơ bộ về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn mong muốn các địa phương sẵn sàng dự phòng các tình huống trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt trong thời gian Tết cận kề, lưu lượng người đi lại đông, người dân ở các địa phương về trên địa bàn nhiều, khó kiểm soát. Các địa phương cần lên phương án sẵn sàng các điều kiện trong trường hợp phải cách ly, phong tỏa khu vực dân cư; cách ly tập trung với số lượng lớn công dân và tiếp nhận, điều trị các ca bệnh dương tính (nếu có) trong thời gian tới.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, KT-XH và phòng chống dịch Covid-19

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng quán triệt một số nội dung, kết quả Đại hội XIII của Đảng; đồng thời yêu cầu trên cơ sở phương hướng, mục tiêu của Đại hội, các địa phương, đơn vị tùy theo tình hình thực tiễn vận dụng linh hoạt để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung cao sản xuất nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp, phát triển công nghệ cao và đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn; chú trọng chăm lo, quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn...

Đối với nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cùng với với đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương cần chú trọng quan tâm chiều sâu về văn hoá, bảo tồn thuần phong mỹ tục của dân tộc, phát huy dân chủ cơ sở, xử lý các vụ việc tồn đọng; hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng các tiêu chí đảm bảo bền vững.

Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội; xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh; mỗi người cán bộ, đảng viên cần gần gũi với dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thẳng thắn lên án những hành vi sai trái, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng, nhà ở dân cư tránh trú lũ, bão...

Toàn cảnh điểm cầu cấp tỉnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển Đảng; cần giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở, giải quyết vướng mắc cho cơ sở...

Trước mắt, yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các hoạt động đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Thu Hà