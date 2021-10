Hà Tĩnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, người lao động các doanh nghiệp và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 9/10, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành đến tặng hoa, chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Tại TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy về tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, đại diện các doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng hành với tỉnh thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Các doanh nghiệp cũng đã chung tay hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đóng góp an sinh xã hội với số tiền hàng tỷ đồng.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đạt doanh thu 1.860 tỷ đồng; nộp ngân sách 391,8 tỷ đồng (đạt 74% kế hoạch năm 2021); đảm bảo việc làm và thu nhập cho 400 lao động, với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

Trước tác động của dịch COVID-19, Mitraco Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện “mục tiêu kép”.

9 tháng đầu năm, Mitraco Hà Tĩnh đạt doanh thu 1.313 (đạt 93,7% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, nộp ngân sách 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,35 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, Mitraco Hà Tĩnh cũng đã chung tay, hỗ trợ tỉnh 1,35 tỷ đồng vào công tác phòng chống COVID-19 và an sinh xã hội.

Với các giải pháp tín dụng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn huy động của Vietcombank Hà Tĩnh trong 9 tháng 2021 đạt 15.869 tỷ đồng, tăng 68,8% so với đầu năm; dư nợ đạt 9.506 tỷ đồng, tăng 28,2% so với đầu năm; chất lượng tín dụng được đảm bảo an toàn.

Năm 2021, Vietcombank Hà Tĩnh đã đóng góp chung tay hỗ trợ phòng chống COVID-19 và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gần 11 tỷ đồng.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động các doanh nghiệp; ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như tỉnh nhà.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt trong điều hành; tập thể CBCNV-NLĐ đoàn kết, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đặc biệt, các đơn vị, doanh nghiệp luôn gương mẫu, tiên phong, chung tay hỗ trợ cùng tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo “mục tiêu kép” và trong công tác an sinh xã hội, xây dựng NTM.

Đối với Vietcombank Hà Tĩnh nói riêng và hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đơn vị tiếp tục chung tay, đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, vượt qua khó khăn và cùng phát triển.

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh).

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực. Hiện, tập đoàn đang triển khai 15 dự án trên phạm vi cả nước với tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực nên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt trên lĩnh vực vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đơn vị vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm cho gần 3.000 lao động, với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Với trách nhiệm cộng đồng, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tỉnh 3 tỷ đồng mua vắc-xin phòng chống COVID-19 và hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng CB, CNV Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn về những kết quả đạt được trong SXKD; đồng thời ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong công tác đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, những năm qua, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã có rất nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn quan tâm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, cũng như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành sơn nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo sự ổn định các quy hoạch, cơ chế chính sách để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Thanh Hoài – Lê Tuấn