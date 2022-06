Hà Tĩnh vinh danh 76 tác phẩm báo chí xuất sắc

Tham gia các giải báo chí, Báo Hà Tĩnh vinh dự giành: - 6 giải thưởng Giải Báo chí Trần Phú (1 giải A, 2 giải B, 1 giải C, 2 giải khuyến khích); - 9 giải thưởng Giải Báo chí viết về “65 năm Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác” (1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 1 giải khuyến khích) - 8 giải thưởng Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” (2 giải B, 2 giải C và 4 giải khuyến khích).