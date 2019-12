Hương Khê thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

Sáng nay (20/12), HĐND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX .

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu tham dự kỳ họp.

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 của UBND huyện cho thấy, ngoài những mặt thuận lợi, địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do hạn hán, mưa lũ gây ra. Song, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, nền kinh tế trong năm có những chuyển biến tích cực với 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đinh Hữu Tân; Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Nguyễn Kim Tú; Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Tuấn cùng chủ trì kỳ họp.

Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng 16,9% (bằng 103,8% kế hoạch); cơ cấu nông, lâm, thủy sản chiếm 37,2% (bằng 100,5% kế hoạch); công nghiệp - xây dựng chiếm 36% (bằng 100,2% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Năm 2020, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp; tiếp tục ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế như: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn 6/27 tiêu chí không đạt; thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả thấp (bằng 95,8% kế hoạch); quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, hạn chế, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngoài ra, kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn thấp (còn 2 xã đạt dưới 13 tiêu chí)...

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Việt: Tập trung giải quyết các vướng mắc về bồi thường GPMB, tăng cường đối thoại tuyền truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chích sách để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, Hương Khê tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu HĐND huyện giao...

Các chỉ tiêu quan trọng gồm: Tổng giá trị sản xuất 17,51%; thu nhập bình quân đầu người trên năm 44,7 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 66 tỷ đồng. Toàn huyện có 90% gia đình văn hóa; phấn đấu có thêm 6 trường học đạt trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 5 %..

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ: Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu dự toán năm 2020.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Hương Khê khóa XX diễn ra trong 2 ngày (20-21/12). Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ biểu quyết, thông qua một số nghị quyết về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020; hỗ trợ, khen thưởng cho các xã xây dựng công trình và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2021; phân bổ dự toán thu, chi nhân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020...

Hữu Trung