Hương Sơn, Lộc Hà công bố thành lập đảng bộ và đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 2/1, huyện Hương Sơn, Lộc Hà long trọng tổ chức lễ công bố thành lập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 819 /NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định thành lập Đảng bộ các xã.

Huyện Hương Sơn

BTV Huyện ủy và lãnh đạo các phòng ban cấp huyện cùng dự

* Theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, xã mới An Hòa Thịnh (trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Sơn An, Sơn Hòa, Sơn Thịnh) có diện tích tự nhiên là 14,04 km2, dân số 6.233 người; tổ chức Đảng có 28 chi bộ với 642 đảng viên; có 19 thôn xóm.

Cùng với công bố quyết định thành lập xã mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn cũng đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy xã đối với xã An Hòa Thịnh.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao quyết định thành lập xã An Hòa Thịnh và tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã An Hòa Thịnh. Đồng chí Đinh Văn Hải giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Thịnh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hòa Thịnh có 15 đồng chí (hiện mới 12 đồng chí, sẽ bầu bổ sung 3 đồng chí), Ban Thường vụ có 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Hải - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Thịnh.

Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Thịnh Đinh Văn Hải phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ chúc mừng cán bộ, nhân dân xã mới An Hòa Thịnh đón nhận sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới.

Bí thư Huyện ủy đánh giá cao các địa phương trong việc triển khai chủ trương sáp nhập xã, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân; đồng thời tin tưởng, hy vọng các đồng chí được lựa chọn vào ban chấp hành sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đưa xã mới ngày càng phát triển ổn định.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ chúc mừng cán bộ, nhân dân xã mới An Hòa Thịnh đón nhận sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức bầu cử kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội theo quy định; gấp rút thành lập các tiểu ban để bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thời gian quy định.

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập xã mới, HĐND xã An Hòa Thịnh tiến hành kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các ban HĐND; chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các ban HĐND xã An Hòa Thịnh, khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Văn Cường được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND xã An Hòa Thịnh.

và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh.

* Cũng trong chiều nay, huyện Hương Sơn tổ chức lễ công bố thành lập đơn vị hành chính cấp xã Quang Diệm; công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, quyết định chuyển giao Tổ chức đảng, đảng viên, quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Diệm.

Xã mới Quang Diệm (trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Sơn Diệm, Sơn Quang) có diện tích 34,32 km2, dân số 6.566 người; tổ chức Đảng có 19 chi bộ với 401 đảng viên; có 14 thôn xóm. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Diệm có 15 đồng chí (hiện mới 12 đồng chí, sẽ bầu bổ sung 3 đồng chí), Ban Thường vụ có 5 đồng chí.

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập xã mới, HĐND xã Quang Diệm tiến hành kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã Quang Diệm. Đồng chí Lê Trường Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quang Diệm.

Theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Hương Sơn thực hiện sắp xếp 11 xã thành 4 xã mới. Sau sắp xếp, Hương Sơn còn lại 25 xã, thị trấn; giảm 7 đơn vị hành chính.

Huyện Lộc Hà Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà long trọng tổ chức lễ công bố thành lập Đảng bộ, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên và các quyết định về công tác cán bộ đối với xã Bình An. Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà đã thông qua các quyết định thành lập Đảng bộ, quyết định chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên, quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã khoá I (nhiệm kỳ 2019 - 2020) đối với xã Bình An. Lãnh đạo tỉnh và huyện Lộc Hà trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Bình An. Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chia tay các đồng chí nghỉ công tác. Theo đó, Đảng bộ xã Bình An có 16 chi bộ trực thuộc với 460 đảng viên; có 11 đơn vị thôn xóm. Ban Chấp hành xã Bình An khoá I (nhiệm kỳ 2019 – 2020) gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí. Đồng chí Lê Xuân Hiền (nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Bình Lộc) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình An. Bí thư Đảng ủy xã Bình An Lê Xuân Hiền phát biểu nhận nhiệm vụ Việc thành lập xã Bình An đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời góp phần tinh giản cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở; tiếp tục kế thừa, phát huy mạch nguồn văn hoá, truyền thống lịch sử của địa phương trong điều kiện mới. Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình An có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức bầu cử kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH, QPAN năm 2020 của địa phương. Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu giao nhiệm vụ tại xã Bình An. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập xã; huy động các nguồn lực, chung sức đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ; tập trung khuyến khích nhân dân lao động sản xuất, phát huy lợi thế địa phương, phát triển kinh tế. Ngay sau lễ công bố các quyết định, HĐND xã Bình An tiến hành kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND. Theo đó, đồng chí Lê Xuân Hiền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Đặng Hồng Thuẩn - nguyên Chủ tịch UBND xã An Lộc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bình An. Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các ban HĐND; chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã Bình An. Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Bình An.

Thanh Hoài