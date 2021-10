Kịp thời gỡ vướng thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến chất lượng, sát thực tiễn.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nguyễn Văn Đồng chủ trì buổi làm việc.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến nội dung kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận tổ và thảo luận trực tuyến về các báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, quỹ bảo hiểm y (BHYT) tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Các vị ĐBQH Hà Tĩnh cùng tham dự buổi làm việc.

Tiếp đó, các đại biểu nghe Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng thông tin về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2020; kết quả thực hiện chính sách BHYT năm 2020.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2020; kết quả thực hiện chính sách BHYT năm 2020.

Năm 2020, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Hà Tĩnh là 84.621, giảm 1.361 người (giảm 3,14%) so với năm 2019. Số tiền thu BHXH bắt buộc gần 1.437,4 tỷ đồng, tăng gần 101,5 tỷ đồng (tăng 7,6%) so với năm 2019. Chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước cho 71.523 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH với tổng số tiền chi trả hàng tháng là trên 272,3 tỷ đồng; chi từ quỹ BHXH là 2.325 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2019, tương ứng tăng 150 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, số tiền chậm đóng vào quỹ BHXH là trên 80,1 tỷ đồng, tăng 6,77 tỷ đồng, (tăng 9,23%) so với năm 2019. Số tiền chậm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 1,96 tỷ đồng, tăng 492 triệu, tăng 33,47% so với năm 2019.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, BHXH tỉnh đã hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn. Năm 2020, đã có 100 đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng cho 2.959 lao động với số tiền tạm dừng đóng là trên 3 tỷ đồng; tổ chức tiếp nhận và giải quyết chế độ cho 38.181 lượt hồ sơ hưởng chế độ BHXH các loại.

Cán bộ y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân Thạch Hà tìm hiểu các chính sách về BHXH, BHYT thông qua tờ rơi.

Đối với lĩnh vực BHXH tự nguyện, trên địa bàn hiện có 28.000 người tham gia, tăng 15.500 người (223%) so với năm 2019. Tổng thu từ BHXH tự nguyện là 123,9 tỷ đồng; tổng chi hàng tháng là 2,215 tỷ đồng/tháng.

Trên toàn tỉnh hiện có 71.527 người tham gia BHTN. Số người hưởng tính đến cuối năm 2020 là 6.016 người với tổng số tiền chi trả 83,7 tỷ đồng; tăng 416 người, tăng là 18 tỷ đồng so với năm 2019.

Năm 2020, BHXH tỉnh đã tổ chức 13 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra tại 171 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, vi phạm về BHXH, BHTN, BHYT; thu hồi 12,8 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT kéo dài tại các đơn vị; thu hồi về quỹ BHXH, BHTN số tiền 365 triệu đồng do các đơn vị quản lý đối tượng chi sai quy định; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Trưởng phòng Chế độ BHXH Trần Đình Giáp nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách BHXH trong Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BHTN. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị, đề xuất như: Đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Thanh tra (bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT để hạn chế, ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT). Đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ đóng cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trưởng phòng Cấp sổ thẻ Phan Thị Quỳnh Hoa: Đề nghị sửa đổi Luật, cho phép người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện cũng được cộng nối thời gian quân đội trước năm 1995.

Cần có cơ chế giám sát điều kiện giám định y khoa do suy giảm khả năng lao động có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên để về hưu trước tuổi. Điều chỉnh điều kiện về thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm tham gia (từ 20 năm xuống 15 năm) nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, người lao động có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

Trưởng phòng Giám định BHYT Võ Viết Quang: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của cấp có thẩm quyền còn chậm và thay đổi thường xuyên dẫn đến công tác thực hiện giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ.

Sửa đổi, bổ sung về điều kiện thụ hưởng một số chế độ BHXH như: Bổ sung quy định lao động nữ phải tham gia BHXH đủ 12 tháng (thay vì tham gia đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng như hiện nay), tránh tình trạng không phát sinh quan hệ lao động nhưng gửi đóng đủ 6 tháng BHXH để thụ hưởng chế độ thai sản.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành đề nghị: Trong Luật BHYT cần quy định thêm các nội dung như định mức BHYT, trình độ giám định viên như thế nào đảm bảo yêu cầu; sửa đổi Luật Khám chữa bệnh nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) Việt Nam (đơn vị chủ quản của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy) có giải pháp thanh toán số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN (22,9 tỷ đồng) để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đề nghị bổ sung đối tượng tham gia BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên là người nước ngoài học tập tại Việt Nam không thuộc diện được cấp học bổng.

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ, Quốc hội kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT, nhất là một số vấn đề liên quan đến chi phí khám chữa bệnh BHYT; việc điều hành, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; biên chế và chính sách thu hút bác sỹ có phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm lâm sàng; công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; tình hình thu, chi, quản lý quỹ BHXH, BHYT; thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp...

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định, đây là những ý kiến chất lượng, sát thực tiễn, qua đó, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn khi thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến để gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thùy Dương