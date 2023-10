Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XVIII thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Chiều 20/10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành Kỳ họp thứ 16 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung bàn và thông qua các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2023; điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 của HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khai mạc Kỳ họp.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các nội dung trên mang tính cấp bách, cần thiết, trong đó có nội dung nếu chờ kỳ họp cuối năm sẽ chậm tiến độ, do vậy, phải được HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị theo quy định để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các tờ trình, nghị quyết; UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày tờ trình.

Tiếp đó, đại biểu nghe Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc và Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày lần lượt các tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023; điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022; quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Sau phần báo cáo các tờ trình dự thảo nghị quyết, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga đã trình bày báo cáo thẩm tra.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Kỳ họp cũng đã thảo luận một số nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thống nhất ban hành. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết.

3 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 16: - Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 - Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025 và năm 2022. - Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định.

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 để triển khai các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án đã cam kết; tăng cường các giải pháp thu ngân sách.

Tập trung cao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chỉ đạo các huyện Lộc Hà, Kỳ Anh soát xét, hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện đạt chuẩn trong năm 2023; tập trung chỉ đạo các xã chưa đạt chuẩn của huyện Hương Khê.

Thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, nhất là nhà ở thuộc nguồn do Bộ Công an vận động hỗ trợ. Chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, mưa lũ trước diễn biết thời tiết phức tạp, khó lường.

Thường trực HĐND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm với nhiều nội dung. Đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thuỳ Dương