Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 3 nghị quyết quan trọng về quy hoạch, đầu tư công

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Vinhomes tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Sáng nay (28/1), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành Kỳ họp thứ 5 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng các vị đại biểu Quốc hội, các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nêu rõ: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn và thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp.

“Tập đoàn Vingroup đã khởi công, triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Cell Pin; đang gửi Bộ KH&ĐT hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes tại khu vực CN4, CN5 KKT Vũng Áng. Để đảm bảo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Vinhomes trong tháng 3/2022 thì Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 cần phải được phê duyệt kịp thời”, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh thêm.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến đã trình bày Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 24/1/2022 về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000.

Giám đốc Sở xây dựng Trần Xuân Tiến trình bày Tờ trình về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000.

Tờ trình đề cập tới vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch là phường Kỳ Thịnh, phường Kỳ Long và xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh). Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung TX Kỳ Anh đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hợp lý quỹ đất, tạo động lực phát triển KKT Vũng Áng nói riêng và TX Kỳ Anh nói chung, góp phần phát triển KT-XH cho tỉnh Hà Tĩnh và liên kết vùng; làm cơ sở pháp lý cho việc thu hút các dự án đầu tư; đáp ứng nhu cầu về phát triển sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày Tờ trình về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Trần Việt Hà trình bày Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 27/1/2022 về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Sau khi nghe Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày báo cáo thẩm tra, các đại biểu tiến hành thảo luận thêm.

Đại biểu Nguyễn Đức Tới (tổ đại biểu huyện Cẩm Xuyên): Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000 cần gắn với nhiệm vụ đảm bảo QP-AN.

Đại biểu Trần Văn Kỳ (tổ đại biểu TX Hồng Lĩnh) kiến nghị một số nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu Hồ Huy Thành (tổ đại biểu huyện Kỳ Anh) phân tích thêm một số nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu Võ Hồng Hải (tổ đại biểu huyện Nghi Xuân): Cần nâng hạn mức các diện tích đất được đề cập tới trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Kết thúc phần thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe tổ thư ký trình bày lần lượt các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5.

Đại diện Tổ thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết.

Trên cơ sở chất lượng soạn thảo và ý kiến đã góp ý, thảo luận kỹ trước đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất thông qua 3 nghị quyết.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

3 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm: - Nghị quyết về thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000. - Nghị quyết về việc thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, thông qua Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Vinhomes; từng bước phát triển thành khu công nghiệp trung tâm có quy mô lớn theo hướng công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền TX Kỳ Anh tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, giải thích thấu đáo để người dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển KKT Vũng Áng đối với sự phát triển của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét điều chỉnh một số nội dung cơ bản của Quy hoạch tỉnh về 2 quan điểm phát triển; chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư toàn xã hội; chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo; điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh và Khu Công nghiệp Nam Hồng Lĩnh - Bắc Can Lộc; bổ sung 2 khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh và Bắc Thạch Hà; điều chỉnh quy hoạch một số mỏ đất và điều chỉnh một số nội dung liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét điều chỉnh một số dự án đầu tư công theo thẩm quyền.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, những ngày cận tết, lượng người về quê tiếp tục tăng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn rất cao, đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ tết; kịp thời xử lý các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui tết, đón xuân yên vui, an toàn.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái; quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán.

