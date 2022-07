Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa sẽ tiếp tục học tập, nêu cao truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), sáng ngày 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và một số địa chỉ đỏ. Cùng dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh)…

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực hiện lời dạy Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, quan tâm và làm tốt công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Quyết tâm thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị, địa phương ngày càng giàu mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh...

..., đoàn đã dâng hoa và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vinh - nơi thờ gần 2.000 liệt sỹ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã đặt vòng hoa trước phần mộ, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn trước những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Nhân dân ta.

Trước anh linh cố Tổng Bí thư Trần Phú, các đồng chí trong đoàn nguyện sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn) nơi an nghỉ của 1.208 liệt sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách.

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã tặng quà lưu niệm cho ban quản lý các khu di tích, khu lưu niệm, nghĩa trang liệt sỹ... (Trong ảnh: Đoàn tặng quà lưu niệm Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn).

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đã tới dâng hương tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí trong đoàn dâng hương từng phần mộ liệt sỹ.

Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước...

... và Đài tưởng niệm các liệt sỹ ngành Giao thông vận tải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương phần mộ của 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc. Đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng tuổi xanh vì lý tưởng chung của cả dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại nơi yên nghỉ của đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng giai đoạn 1936 - 1938.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, Đoàn dâng nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính đối với công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi đã kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

