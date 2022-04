Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Dự án tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 15 ha tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là dự án hiện thực hóa khái niệm “Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn gắn kết giữa trồng trọt, chăn nuôi, khép kín đầu vào và đầu ra của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã cùng với các hợp tác xã, hàng trăm hộ nông dân liên kết sản xuất nông sản hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học. Các mô hình này giúp người chăn nuôi có đầu vào và đầu ra ổn định, có lãi, bảo đảm an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.