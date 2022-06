Nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2021

Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao giải. Giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) thuộc về loạt 4 bài: "Gây dựng "sếu đầu đàn" cho nền kinh tế" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Lan (Tô Hà), Phạm Việt Hải, Tấn Nguyên - Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân. Giải A thể loại Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in) được trao cho loạt 5 bài: "Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - gốc có vững cây mới bền" của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thành, Công Hoan, Nguyễn Minh Tuấn - Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong. Loạt 5 bài: "Vén bức màn bí ẩn Câu lạc bộ Tình Người mang màu sắc "ma mị" giữa Thủ đô" của nhóm tác giả Trần Thanh Bình, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Chiến, Nguyễn Công Khanh, Đào Xuân Ngọc - Chi hội nhà báo Báo Đại Đoàn Kết được trao giải A thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in). Ở thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh), giải A đã được trao cho tác phẩm: "Những ngày không quên!" của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Hạnh - Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh) đã được Ban Tổ chức trao cho loạt 4 bài: "Vỉa hè đang thực sự nuôi ai?" của nhóm tác giả Trang Công Tiến, Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Chu Trung Đức, Nguyễn Hải Bằng - Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam giải A. Tác phẩm: "HTV Từ tâm dịch" của nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Trường Giang, Minh Tấn, Nguyễn Trường - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải A thể loại Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình). Thể loại Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình) có một giải A thuộc về tác phẩm: "Nơi kết thúc là nơi bắt đầu" của nhóm tác giả Chí Thông, Tấn Tài, Trường Giang, Bích Phương, Ngọc Quí - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Vinh danh giải A ở thể loại Phim tài liệu truyền hình là tác phẩm: "Ranh giới" của nhóm tác giả Tạ Quỳnh Tư, Kiều Viết Phong - Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Đối với thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử), loạt 5 bài "Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần "cuộc cách mạng" quyết liệt hơn" của nhóm tác giả Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Võ Mạnh Hùng, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà - Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam giành giải A. Loạt 5 bài "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng" của tác giả Đỗ Doãn Hoàng (Lãng Quân) - Chi hội nhà báo Báo Nông thôn ngày nay giành giải A thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử). Thể loại Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh không có giải A.