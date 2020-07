Ông Võ Xuân Linh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định điều động ông Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự và tặng hoa chúc mừng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao quyết định điều động cho đồng chí Võ Xuân Linh

Sáng nay (2/7), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1401 -QĐ/TU ngày 23/6/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, điều động ông Võ Xuân Linh – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Huyện ủy Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn tân Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Võ Xuân Linh tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu, ban hành quy chế hành động, góp phần đưa các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Tân Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy Can Lộc; hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở cương vị mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải...

...và lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Xuân Linh

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc, ông Võ Xuân Linh từng giữ chức Trưởng phòng Nội vụ - LĐ,TB&XH huyện Can Lộc, Chánh Văn phòng Sở LĐ-TB&XH, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Thúy Ngọc