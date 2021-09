Phát triển kinh tế tập thể phải chú trọng thực chất, gắn với sản phẩm OCOP và nâng cao đời sống người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị huyện Cẩm Xuyên rà soát các hợp tác xã yếu kém để thực hiện giải thể theo quy định, phát triển đa dạng tổ hợp tác để từ đó thành lập hợp tác xã.

Chiều 24/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tham dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, do Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, kinh tế tập thể của huyện Cẩm Xuyên đã có những chuyển biến tích cực.

Toàn huyện thành lập mới 216 hợp tác xã (HTX), đưa số HTX từ 10 (năm 2001) lên 226 (2021); trong đó có 128 HTX đang hoạt động, 98 HTX đã giải thể.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Lê Ngọc Hà trình bày báo cáo tại hội nghị.

Quy mô, chất lượng HTX từng bước được nâng lên. Tổng vốn điều lệ các HTX đến năm 2021 đạt gần 355 tỷ đồng, tăng hơn 38 lần so với năm 2011 (9 tỷ đồng) và tăng hơn 1.700 lần so với năm 2001 (200 triệu đồng); doanh thu các HTX năm 2021 bình quân đạt 573 triệu đồng/năm/HTX, tăng 92% so với năm 2011 (280 triệu đồng/năm/HTX) và tăng 369,6% so với năm 2001 (122 triệu đồng/năm/HTX).

Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng (Cẩm Nhượng) Hoàng Thị Lịch: Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ các cơ chế chính sách để các HTX phát triển.

Về tổ hợp tác (THT), năm 2001, Cẩm Xuyên chưa có THT nhưng đến nay đã có 939 đơn vị. Các THT chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên Trần Thị Thanh Liên: Các HTX và THT duy trì hoạt động đã góp phần tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ.

Hiện nay, các HTX, THT trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần quan trọng hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống, cộng đồng xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh: Cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước từ huyện đến cơ sở trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Từ khi thi hành Luật HTX năm 2012, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện Cẩm Xuyên được nâng cao. Nhờ vậy, hoạt động của các HTX, THT thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hoạt động được nâng lên; chấp hành tốt nghĩa vụ Nhà nước và tuân thủ pháp luật; tham gia tích cực trong các phong trào, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 của huyện Cẩm Xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chỉ đạo tại hội nghị

Đến nay, Cẩm Xuyên là địa phương đứng tốp đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Việc phát triển các HTX, THT đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, nhất là góp phần đưa huyện nhà về đích huyện nông thôn mới.

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật HTX, cho thấy vai trò quản lý Nhà nước đối với thành phần kinh tế này chưa thực sự được quan tâm đúng mức; đây là thực trạng chung trên toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh; có thể đổi mới cách thức tuyên truyền bằng sổ tay HTX.

Bên cạnh đó, dựa trên lợi thế của địa phương, Cẩm Xuyên cần xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể theo hướng không chạy theo số lượng mà phải chú trọng vào thực chất, gắn với sản phẩm OCOP và nâng cao đời sống cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương rà soát các HTX yếu kém để thực hiện giải thể theo quy định, phát triển đa dạng THT để từ đó thành lập HTX; lồng ghép các chính sách của Trung ương, của tỉnh và xây dựng cơ chế của huyện để hỗ trợ các HTX, THT phát triển.

Dịp này, Huyện ủy Cẩm Xuyên đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật trao giấy khen cho các tập thể;...

... lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và huyện Cẩm Xuyên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể.

Phan Trâm