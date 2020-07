Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cần nhận diện các thủ đoạn mới để triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm

Tại Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm xảy ra 213 vụ phạm pháp hình sự, làm 4 người chết, 62 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng. So với 2019, tội phạm hình sự giảm về số vụ tuy nhiên nổi lên nhiều vụ án có tính chất, hành vi nghiêm trọng; tội phạm cướp tài sản xảy ra có tính chất manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm; tội phạm mại dâm được kiềm chế rõ rệt, tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ hoạt động trá hình. Các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 186 vụ, 477 đối tượng phạm tội hình sự (đạt 87,3%). Khởi tố điều tra 362 vụ, 651 bị can; kết thúc điều tra, chuyển đề nghị truy tố 330 vụ, 644 bị can. Riêng về công tác phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 99 vụ, 130 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 0,8 quả thuốc phiện tươi, 1 bánh heroin, 40,7899g heroin, 127,092 kg ma túy đá, 01kg Ketamin, 376.131 viên ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng, 1 ô tô, 3 xe máy và nhiều đồ vật, tài sản liên quan.