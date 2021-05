"Qua cuộc bầu cử càng thấy được sức mạnh to lớn của Nhân dân”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị với tinh thần rất sáng tạo và trách nhiệm rất cao để vượt qua mọi khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Sáng 23/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tới tham dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ:

- Xin Chủ tịch Quốc hội cho biết cảm xúc của mình sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hải Phòng?

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ: Từ khu vực bỏ phiếu số 1, đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng, tôi xin gửi tình cảm tốt đẹp nhất tới đồng bào, chiến sỹ trên cả nước trong ngày trọng đại của đất nước.

Hôm nay, gần 70 triệu cử tri tới hơn 80.000 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hôm nay thực sự là Ngày hội non sông, chúng tôi thấy không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa. Ngay ở Hải Phòng, mọi người nô nức, toát lên từ ánh mắt nụ cười, từ những tà áo dài tươi đẹp của cử tri , của người trẻ cũng như người già, của mọi giới. Tôi cảm thấy rất xúc động.

Nhiều lần tôi đã đi bỏ phiếu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu tại Hải Phòng - thành phố Cảng Anh hùng, cũng là lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 diễn ra mạnh hơn, nguy hiểm hơn lan rộng nhiều tỉnh, thành phố, chúng tôi hồi hộp từng ngày từng giờ trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử hôm nay.

Hôm qua, chúng ta vui mừng khi cả nước có 16 tỉnh với 500.000 cử tri bỏ phiếu sớm với 99,96% cử tri đi bầu, trong đó có 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Hôm nay, thấy không khí như lễ hội của các khu vực bầu cử trên cả nước qua báo chí, truyền hình, thì anh em chúng tôi và cá nhân tôi rất vui mừng.

Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẽ đưa đất nước ta tiếp tục đi tới các thắng lợi, đưa chúng ta đạt nhiều thành công hơn nữa. Tôi tin với quyết tâm này, cuộc bầu cử sẽ kết thúc thành công.

- Chủ tịch Quốc hội có thể chia sẻ kỳ vọng về Quốc hội khóa mới?

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ: 75 năm qua, Quốc hội qua các thời kỳ khác nhau đều hoàn thành trọng trách trước nhân dân, đất nước. Dưới Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thì Quốc hội sẽ đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn trong hoạt động ở lĩnh vực: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, để Quốc hội thực sự xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ: Chúng ta có quá trình chuẩn bị rất sớm và sâu. Hội đồng Bầu cử quốc gia được thành lập sớm hơn nhiều so với thông lệ. Từ giữa năm ngoái, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo tinh thần đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đảng, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ủy ban Bầu cử các cấp đã vào cuộc đồng bộ với sự đồng lòng ủng hộ rất tích cực của nhân dân, đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử hết sức chu đáo, toàn diện, rất cụ thể, sâu sát.

Cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị với tinh thần rất sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Chúng tôi nhận thấy đây là tinh thần trách nhiệm rất cao.

Hiện nay, tất cả khu vực bỏ phiếu sớm diễn ra hết sức thành công. Với khí thế và tinh thần quyết tâm, sự đồng lòng của đông đảo đồng bào và cử tri cả nước, tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp,

- Tại thời điểm rất quan trọng hôm nay, Chủ tịch Quốc hội muốn gửi gắm điều gì với cử tri?

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ: Thay mặt Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong không khí rất thiêng liêng, xúc động này, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn tới đồng bào, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biên cương; các bác sỹ, đội quân y tế, chiến sỹ áo trắng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ, rất nhiều cán bộ đảng viên vừa cầm lá phiếu, vừa trên tuyến đầu chống dịch, tổ chức bầu cử tại các khu cách ly, khu vực giãn cách xã hội, trong các cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh viện...

Với tinh thần đó và trách nhiệm đối với đất nước, tôi mong cử tri cả nước, người người, nhà nhà đi bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, sáng suốt bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất, đại biểu xứng đáng nhất của mình tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi mong rằng bà con, cô bác cử tri đi bầu nhưng không quên thực hiện tốt các quy định về bầu cử và đặc biệt đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch trong các khu vực bỏ phiếu để cho ngày bầu cử hôm nay (23/5) diễn ra trên toàn quốc với không khí thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công rất tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ngày càng hùng cường, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như mong muốn của Bác Hồ kính yêu và các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

- Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ./.

Theo Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)