Thạch Hà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

Năm 2024, huyện Thạch Hà tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương; tập trung cao độ hoàn thành xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Đại biểu dự kỳ họp.

Sáng 26/12, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm) để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 trên địa bàn huyện. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Năm 2023, huyện Thạch Hà hoàn thành 22/23 chỉ tiêu về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN, đạt 95,65%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.889 tỷ đồng, tốc độ phát triển tăng 8,72% so với năm 2022.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đạt kết quả khá. 2 xã Thạch Kênh, Việt Tiến được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến đến cuối năm có thêm xã Thạch Liên được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; có thêm 1 xã (Thạch Đài) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 8 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Có thêm 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, dự kiến có 2 sản phẩm nâng hạng 3 sao lên 4 sao.

Ước đến 31/12/2023, thu ngân sách Nhà nước là hơn 1.595 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch UBND tỉnh giao, đạt 150% kế hoạch HĐND huyện giao.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Thu hút đầu tư 5 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 3.632 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng. Tình hình an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thắng khai mạc kỳ họp.

Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của huyện là tập trung cao hoàn thành mục tiêu Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024”. Bên cạnh đó, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 355.000 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,3 triệu đồng/người...

Giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp. Khai thác hiệu quả và phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà báo cáo kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại phiên họp, đại diện UBND huyện Thạch Hà cũng đã báo cáo đánh giá kết quả thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 và thông qua phương án phân bổ thu - chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2024; Tờ trình về việc quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2024; Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Thạch Hà.

Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện; lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu...

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (26 - 27/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian tới.

P.V