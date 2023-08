Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng lực lượng Công an Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023), sáng 16/8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng lực lượng Công an tỉnh. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chúc mừng lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng công an trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao phẩm chất đạo đức của lực lượng công an nhân dân; làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành đối với lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua.

Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

