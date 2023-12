Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại các địa phương, đơn vị

Thực hiện quy định của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng bắt đầu công tác kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân trong ban thường vụ về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chiều 12/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đức Thọ đã báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; báo cáo kiểm điểm cá nhân từng đồng chí Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương, đạo đức, lối sống. Đồng thời, phân tích, thảo luận các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ nêu rõ, năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của tỉnh, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quan tâm phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mạnh dạn bố trí, luân chuyển cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường...

Về kết quả kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách ước đạt 287/310 tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch và bằng 104,3% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/người/năm; lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 100,7% so với kế hoạch.

Đức Thọ là một trong những huyện đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đến nay có 8/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 119/142 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dưng đô thị văn minh được chú trọng.

Văn hóa - xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các chỉ tiêu về văn hóa đạt và vượt kế hoạch; an ninh, trật tự đảm bảo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những nỗ lực, kết quả Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Đức Thọ, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường siết chặt kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành tâm huyết, trách nhiệm với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác cán bộ...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung cao lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tập trung triển khai quy hoạch huyện với quy hoạch tỉnh, liên huyện; ưu tiên nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...

“Đảng bộ muốn phát triển, phải tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; xây dựng đội ngũ cán bộ thẳng thắn, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; khơi dậy ý thức cống hiến, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đại diện các ban, ngành liên quan.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê bám sát các văn bản hướng dẫn kiểm điểm của Trung ương; tập trung kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng đồng chí ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác kiểm điểm cần được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả. Trong đó, tập trung cao kiểm điểm, phân tích những tồn tại, hạn chế; kiểm điểm kết quả thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra từ hội nghị kiểm điểm năm 2022; kiểm điểm công tác thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra trong năm 2023; tập trung vào công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực và vai trò của Ban Thường vụ Huyện ủy trong quản lý Nhà nước...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hương Khê đã báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, huyện Hương Khê có 34/43 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch (11 chỉ tiêu vượt, 23 chỉ tiêu đạt). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 82,5 tỷ đồng (vượt 4,4% so với kế hoạch); tổng sản lượng lương thực 51.115 tấn (vượt 55% so với kế hoạch); tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 11,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,19 triệu đồng/người/năm. Hương Khê có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Hương Lâm, Hương Liên); 2 xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh nghiệm thu, công nhân đạt chuẩn nông thôn mới (Hà Linh, Điền Mỹ), đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều thành tựu nổi bật; công tác an ninh - quốc phòng được đảm bảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo một số nội dung tại hội nghị.

Về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. BCH Đảng bộ huyện phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; trong lãnh đạo, điều hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Hội nghị cũng kiểm điểm một số tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; trách nhiệm tập thể, cá nhân; phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm...

Cùng với kiểm điểm tập thể, hội nghị tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đề xuất xếp loại tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và xếp loại cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; công tác kết nạp Đảng đạt kết quả cao; làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; công tác tích tụ tập trung ruộng đất được chú trọng triển khai; thu ngân sách vượt kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Hương Khê cần bám sát các nghị quyết chuyên đề của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phản biện quan điểm sai trái; nâng cao chất lượng chi bộ. Cùng đó, thực hiện bổ sung công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, luân chuyển cán bộ cơ sở. Tập trung công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của Hương Khê là xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, bên cạnh đó cần tập trung cao xây dựng đô thị văn minh. Huyện cũng cần chủ động quảng bá sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; phòng chống thiên tai; giúp đỡ các địa phương của nước bạn Lào...

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Cục Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh theo Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/11/2023 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Công văn số 1275/CCT-TC ngày 12/10/2023 của Cục Chính trị BĐBP...

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rõ các mặt ưu, khuyết điểm, vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thái Bình – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy, đặc biệt giữa Chính ủy, Bí thư Đảng ủy và Chỉ huy trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng các cấp. Xây dựng, ban hành đầy đủ các nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy đã xác định. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2023. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác, đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; tăng cường công tác nắm thông tin từ xa, công tác xây dựng cơ sở, nâng cao chất lượng chuyên môn, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng với bạn Lào và gắn kết với địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2023. Thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị; tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Trung ương; rà soát các quy chế, quy định để bổ sung, hoàn chỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với vai trò của người đứng đầu; công tác kiểm tra, công tác dân vận, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt các thủ tục hành chính công khai minh bạch, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thông thoáng lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu.

Tăng cường phối hợp với các lực lượng, các ngành trong khối nội chính, công an, quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ động nắm, đánh giá và dự báo tình hình toàn diện, có chiều sâu, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; làm tốt công tác điều tra cơ bản, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, pháo nổ, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.

