Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh biểu dương các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh biểu dương, ghi nhận các lực lượng công an, y tế đã góp công sức rất lớn cùng hệ thống chính trị tỉnh nhà thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng 21/6, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến biểu dương cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh - một trong những lực lượng quan trọng trong tuyến đầu chống dịch Covid-19. Cùng đi có: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ công an, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, trong bối cảnh dịch diễn biến rất phức tạp, lực lượng công an đã không quản nắng mưa tham gia tích cực trong công tác phòng dịch, trực 24/24h tại các chốt kiểm soát, các khu cách ly tập trung; phối hợp cùng với ngành y tế, chính quyền địa phương trong rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, tuyên truyền vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, mặc dù dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát, tuy nhiên, lực lượng công an tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cùng với các cấp, ngành, địa phương quyết liệt, kiên trì trong phòng, chống dịch; đồng thời, triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa biểu dương lực lượng Công an tỉnh.

Trân trọng cảm ơn những ghi nhận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, cùng tham gia nhiều nhiệm vụ trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, cán bộ, chiến sỹ toàn ngành đã vượt mọi khó khăn, giữ vững vai trò là một trong những lực lượng đi đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh sẽ luôn phát huy vai trò, chức năng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại bình yên cho Nhân dân, cùng với tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đến biểu dương, tặng quà cán bộ, viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của CDC Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

“Tập thể cán bộ, nhân viên CDC Hà Tĩnh đã làm việc không quản ngày đêm để có kết quả xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc, khẩn cấp khoanh vùng dập dịch, góp phần cùng với toàn tỉnh bước đầu khống chế dịch bệnh trên địa bàn”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa và quà biểu dương cán bộ, nhân viên CDC Hà Tĩnh.

Cũng tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, CDC Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò của đơn vị tuyến đầu chống dịch, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp, quy trình phòng, chống dịch, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch thành công, vừa phát triển KT-XH trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đoàn công tác của tỉnh, trong buổi sáng 21/6, đã tặng hoa chúc mừng, biểu dương Sở Y tế với những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những nỗ lực, vất vả làm việc không kể ngày đêm của cán bộ, người lao động trong Sở Y tế và toàn ngành nói chung trong thời gian qua.

Cùng với các lực lượng, cán bộ, người lao động Sở Y tế đã không quản khó khăn, nguy hiểm, luôn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, đóng góp quan trọng để kiểm soát, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Sở Y tế với những kết quả đạt được trong công tác chống dịch Covid-19.

Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống; tiếp tục bám sát diễn biến dịch bệnh để đưa ra giải pháp phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đã gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Y tế và ngành y tế Hà Tĩnh nói chung; tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mong rằng, ngành y tế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nhóm PV