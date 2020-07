Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Sơn

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa gặp mặt, chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Tiến Nam được Bộ Công an điều động đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.