Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Võ Trọng Hải

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi gặp mặt chúc mừng, tặng hoa Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp đồng chí được thăng quân hàm.

Sáng 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi gặp mặt, chúc mừng Thiếu tướng Võ Trọng Hải. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quê tại xã Đức Hòa (nay là xã Hòa Lạc) Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đồng chí vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tỉnh nhà đã dìu dắt, đùm bọc để bản thân có được vinh dự ngày hôm nay.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi gặp mặt

Thiếu tướng Võ Trọng Hải bày tỏ: Phát huy truyền thống của quê hương, bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng Thiếu tướng Võ Trọng Hải bức ảnh Bác Hồ với quê hương Hà Tĩnh

Gửi lời chúc mừng tới Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ niềm vui, tự hào trước sự trưởng thành của người con Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa biểu dương, ghi nhận những cống hiến của đồng chí Võ Trọng Hải. Trên nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn: Thiếu tướng Võ Trọng Hải tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm của bản thân ở Hà Tĩnh, để tiếp tục cống hiến sức mình trên cương vị mới tại tỉnh Nghệ An. Sự ổn định của Nghệ An - Hà Tĩnh liên quan mật thiết với nhau, dựa vào nhau để ổn định và phát triển; mong muốn Thiếu tướng có sự phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Tĩnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng bộ 2 tỉnh thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Võ Trọng Hải

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Thiếu tướng Võ Trọng Hải

Cũng trong dịp này, Hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều 500 triệu đồng

Nhất Đình