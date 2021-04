Vũ Quang tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được triển khai đồng bộ, đúng luật định; công tác phòng, chống dịch trên gia súc đang được các địa phương tập trung cao.

Chiều nay (5/4), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, đại diện Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng dự hội nghị.

Quý I/2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, Huyện ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Vũ Quang đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai có hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung nâng chất các tiêu chí NTM, phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện trồng mới được 7 km hàng rào xanh, trên 3.000 cây bóng mát; chỉnh trang 168 vườn hộ, 69 chuồng trại; xây dựng 39 tuyến đường mẫu và 319 vườn mẫu. Đặc biệt, ngày 29/3 vừa qua, huyện Vũ Quang được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Quang Phạm Duy Đạt: Công tác xây dựng các tổ dân phố văn minh đang được thị trấn triển khai có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ, đúng luật. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành hiệp thương lần thứ 2 đảm bảo thời gian, cơ cấu, số lượng và thành phần theo luật định.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận về cơ cấu thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người; số đại biểu HĐND cấp xã giới thiệu ứng cử 376 người.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng yêu cầu các phòng, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm công điện khẩn của UBND huyện về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát lại tổng đàn trâu, bò, lợn; xác định diện tiêm phòng, đăng ký, nhận vắc-xin và tổ chức tiêm phòng 100%; lập các chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ trâu, bò, lợn ra vào địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng chống.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê: Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và dịch viêm da nổi cục trên đàn vật nuôi được địa phương thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ngành, địa phương cũng đã làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua với Thường trực Huyện ủy để có giải pháp tháo gỡ.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu tại hội nghị.

Về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị huyện và các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra, đẩy nhanh việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; lập và niêm yết danh sách cử tri; đảm bảo công tác ANTT trước, trong và sau bầu cử, nhất là tiếp thu tốt các ý kiến, kiến nghị, đơn thư để giải quyết đúng quy định và thấu đáo nhất.

Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục và dịch tả lợn châu Phi, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao những kết quả huyện Vũ Quang đạt được trong quý I/2021. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần tập trung giải quyết những khó khăn, không được phép né tránh, cần tìm mọi giải pháp để bứt phá;

Tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết những vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện tốt công tác bầu cử để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Văn Chung