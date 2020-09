Xô viết Nghệ - Tĩnh mãi mãi là niềm tin, động lực để Can Lộc vững bước đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn

Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh anh hùng mãi mãi là niềm tin, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) quyết tâm vững bước đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Sáng nay (10/9), tại nhà văn hóa Xuân Diệu, huyện Can Lộc trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020). Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Can Lộc.

Đại biểu tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng ôn lại những dấu mốc quan trọng của cao trào cách mạng 1930-1931. Đồng thời khẳng định, Xô viết Nghệ - Tĩnh là khúc tráng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đã làm lung lay thành trì của chế độ thực dân, phong kiến.

Từ thực tiễn cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp Nhân dân đã phát huy tinh thần cách mạng lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, chính là tiền đề quan trọng, là sự chuẩn bị cho những thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Âm vang của cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh luôn là bài học quý giá, là tiền đề quan trọng để Đảng ta tiếp tục tổ chức các cao trào cách mạng 1936-1939 và đặc biệt là cao trào cách mạng 1939-1945 gắn với cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Tiếp bước hào khí của cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân huyện Can Lộc đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và đã giành được những thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường, tích cực triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Can Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, về đích trước 1 năm so với kế hoạch” - Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh anh hùng mãi mãi là niềm tin, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện Can Lộc quyết tâm vững bước đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đoàn kết thành một khối thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Can Lộc đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng Xô viết anh hùng.

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Trần Hậu Hòa phát biểu cảm tưởng.

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu đã nghe các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Can Lộc, đại diện cựu chiến binh, đoàn thanh niên phát biểu cảm tưởng về cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Là người vinh dự đại diện cho thế hệ trẻ Can Lộc phát biểu, em Dương Thị Hằng cho biết: “Âm hưởng của tiếng trống Xô viết Nghệ - Tĩnh vẫn vọng mãi đến ngày nay. Nó in sâu trong tâm thức thế hệ trẻ chúng cháu, càng làm cho chúng cháu biết trân trọng giá trị độc lập, vô cùng biết ơn các thế hệ ông cha đã không tiếc xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân để mang lại bình yên cho đất nước và cuộc sống ấm no cho hạnh phúc Nhân dân. Càng tự hào với truyền thống của quê hương khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Xô viết anh hùng.

Đoàn viên Dương Thị Hằng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tuổi trẻ Can Lộc xin hứa, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên lập thân, lập nghiệp, nắm vững tri thức khoa học.

Thường xuyên rèn luyện phong cách, đạo đức, đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”.

Trước đó, các đại biểu về tham dự lễ kỷ niệm đã được theo dõi các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại hào khí của phòng trào Xô viết và...

...ca ngợi những đổi thay của quê hương Can Lộc cũng như những khát vọng lớn lao của Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà trong chặng đường phía trước.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương nhân kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh, Nghệ An), tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh và nhà thờ tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn (Can Lộc).

