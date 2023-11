Người lao động Hà Tích tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến

Việc tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến đã giúp đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Các cuộc thi trực tuyến được công đoàn các cấp triển khai thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” với quy mô toàn quốc.

Sau một tháng triển khai (từ 10/10 - 11/11/2023), cuộc thi đã thu hút hơn 312.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động trên cả nước tham gia. Tại Hà Tĩnh, công đoàn các đơn vị đã tích cực vào cuộc, triển khai đến tận cơ sở. Hiện tại, với 12.253 người dự thi, Hà Tĩnh xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng người tham dự và số câu hỏi trả lời đúng.

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động cũng đang được các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh triển khai sâu rộng. Đây là cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam; sáng tác các tác phẩm về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của tổ chức công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên - Phạm Viết Công chia sẻ: “Từ sự phát động, hướng dẫn chi tiết thể lệ của công đoàn cấp trên, đến nay, gần 100% công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện đã triển khai cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”. Để cuộc thi có sức lan tỏa, trở thành điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đơn vị cũng đã tăng cường tuyên truyền trên facebook, zalo đến toàn thể đoàn viên, người lao động".

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phát động cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Để trang bị kiến thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và tinh thần thượng tôn pháp luật cho người lao động, công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực vận động đoàn viên tham gia một số cuộc thi tìm hiểu trực truyến như: “Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023” (do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì tổ chức), “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2023 (do BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tư pháp phối hợp tổ chức)...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”, cán bộ công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã cung cấp thông tin, hướng dẫn chi tiết thao tác thi trực tuyến cho toàn thể công nhân. Hệ thống mạng wifi cũng được công ty kết nối đến các bộ phận để tiện cho công nhân gửi bài thi. Kết quả, 100% công nhân, lao động công ty tham gia, trong đó, 99% tham gia đúng thể lệ.

Chị Nguyễn Thị Vân - công nhân công ty chia sẻ: “Tham gia cuộc thi, chúng tôi hiểu biết thêm nhiều kiến thức về pháp luật bảo hiểm. Từ đó, tích cực tham gia BHXH, BHYT cho bản thân, đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng tham gia để được bảo vệ quyền lợi trong cuộc sống và tương lai sau này”.

Thống kê sơ bộ cho thấy, Hà Tĩnh hiện là đơn vị top đầu cả nước tại cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023”; đối với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2023 đã thu hút gần 173.000 lượt người tham gia.

Công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tham dự cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2023.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân cho biết: "Các cuộc thi trực tuyến được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đã góp phần trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết và ý thức thượng tôn pháp luật trong CBCCVC - NLĐ. Với hình thức thi trực tuyến, công tác tuyên truyền, lan tỏa được thực hiện dễ dàng, hiệu quả hơn. Hình thức thi này cũng góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn".

Minh Khánh