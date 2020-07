Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Các đơn vị phải báo cáo tiến độ giải ngân 2 lần/tháng

Tại Hà Tĩnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 là 6.546,199 tỷ đồng. Trong đó, vốn do địa phương quản lý 5.786,668 tỷ đồng; vốn trung ương đầu tư trên địa bàn 759,531 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.753,723 tỷ đồng; bằng 42% kế hoạch, tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn vốn do địa phương quản lý giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 2.628,673 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch. Nguồn vốn trung ương đầu tư trên địa bàn đang có tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm tương đối chậm, đạt 125,050 tỷ đồng (bằng 16% kế hoạch). Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp, nguyên nhân khách quan là do vướng mắc về các quy định pháp luật, do ảnh hưởng toàn diện đến kinh tế - xã hội bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, cũng có nguyên nhân ở khâu tổ chức thực hiện; còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; một số đơn vị, địa phương chưa chủ động.