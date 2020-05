TP Hà Tĩnh thực hiện 35 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

TP Hà Tĩnh có 35 công trình được “chọn mặt gửi vàng” thực hiện chào mừng đại hội Đảng các cấp, hiện đang gấp rút triển khai…

Công trình nhà học Trường Mầm non 1 – phường Nam Hà đang thi công tầng 2

Giữa những ngày nắng đầu mùa gay gắt, các công nhân vẫn tập trung cao độ xây dựng công trình nhà học 3 tầng, 12 phòng của Trường Mầm non 1, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Đến nay, công trình đang thi công tầng 2, dự kiến sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 năm nay.

Cô Lê Thị Vân Anh – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Nam Hà, chia sẻ: “Thực tế lâu nay do trường xuống cấp, quy mô các phòng học không đáp ứng được nên tạo áp lực trong công tác tuyển sinh, sĩ số mỗi lớp cao hơn so với quy định.

Thế nên, khi được đầu tư xây mới, tập thể giáo viên và phụ huynh rất phấn khởi khi sắp tới, các cháu sẽ được học trong phòng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tạo điểm nhấn trong hệ thống trường công lập của tỉnh”

Nhà văn hóa tổ dân phố 1 - phường Hà Huy Tập hoàn thành trong sự phấn khởi của người dân.

Công trình nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập với tổng mức đầu tư gần 1,5 tỷ đồng vừa hoàn thành mang theo niềm vui, niềm phấn khởi của người dân địa phương. Hiện nay, tổ có 160 hộ và dự kiến sắp tới sẽ có hơn 400 hộ tái định cư dự án Vincom chuyển về sinh hoạt. Dân cư đông nên việc mở rộng nhà văn hóa và khuôn viên là rất thiết thực, đáp ứng sự mong mỏi của người dân.

Dẫn chúng tôi tham quan công trình còn thơm mùi sơn mới, ông Trần Viết Thư – Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập phấn khởi: Sau thời gian thi công khẩn trương, vào đầu tháng 5, công trình đã hoàn thiện và tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng.

Dù còn nhiều việc phải làm như lát gạch, hoàn thiện sân chơi thể thao, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa nhưng với nhu cầu và sự đồng thuận của người dân, việc này sẽ sớm được thực hiện.

Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Nguyễn Huy Lung) được nâng cấp hệ thống mặt đường, thay mới bó vỉa...

Được biết, TP Hà Tĩnh có 35 công trình được “chọn mặt gửi vàng” thực hiện chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong đó, có 12 công trình do UBND thành phố Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và 23 công trình do UBND các xã, phường làm chủ đầu tư. Các công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được người dân mong chờ.

Hiện nay, một số công trình đã hoàn thành như cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ; nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hà; cải tạo trụ sở phường Trần Phú; trường tiểu học Thạch Trung… Các công trình khác đang hoàn thiện hồ sơ và tập trung thi công theo kế hoạch.

Không khí hướng về đại hội Đảng các cấp phấn khởi, tươi vui trên các nẻo đường, góc phố.

“Càng thêm nhiều công trình ý nghĩa, diện mạo của địa phương, đời sống của người dân sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Người dân chúng tôi thêm phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tin tưởng vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 này” - ông Nguyễn Văn Hạnh (phường Bắc Hà) bày tỏ.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh, các công trình được lựa chọn để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu thiết thực, phục vụ đời sống Nhân dân, gắn với các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới.

Việc triển khai xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương trước sự kiện chính trị quan trọng sắp tới.

Thành Chung