Dong thuyền câu mực đêm cùng ngư dân Hà Tĩnh

Khi hoàng hôn tan dần cũng là lúc ngư dân Hà Tĩnh điều khiển thuyền chạy ra khỏi những chiếc bè nổi ở cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) bắt đầu chuyến câu mực đêm...

Ngư dân chăng đèn ra khơi câu mực đêm

Câu “mực nhảy” về đêm

“Khó có nơi đâu địa điểm câu mực thú vị như ở nơi này” – đó là lời anh Võ Văn Thành (thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi) khoe với chúng tôi về chuyến đi câu mực đêm thú vị trên biển. Để chứng minh lời nói của mình, anh chàng 27 tuổi nhưng có đến 15 năm kinh nghiệm đi câu mực đêm nhanh chóng dúi vào tay chúng tôi áo phao cùng những vật dụng, đồ nghề đi câu để bắt đầu vào việc.

Theo lời anh kể, có rất nhiều cách câu mực đêm nhưng các ngư dân ở đây chủ yếu sử dụng cách câu giật và câu mồi. Câu giật là cách chỉ cần dùng cán dây và móc câu, trong khi đó câu mồi là kỹ thuật dùng dây cuộn gắn nhiều họa tiết lấp lánh để hấp dẫn mực.

Có rất nhiều cách câu mực đêm nhưng các ngư dân ở Vũng Áng chủ yếu sử dụng cách câu giật và câu mồi

Vừa chỉnh pittong của đèn để ánh sáng chiếu tập trung vào một điểm dụ mực đến thì tay anh Thành đã thoăn thoắt quăng mồi đánh vút ra xa rồi thi thoảng lại giật nhẹ một cái. Chừng dăm bảy phút sau, người ngư dân đầy kinh nghiệm này bắt đầu giục chúng tôi lấy vợt rồi chao xuống mặt nước.

Mẻ đầu tiên, 4 con mực to bằng nửa bàn tay đã nằm ngay trong vợt. Mực trong suốt, dưới ánh đèn lại càng nhấp nháy liên hồi. Anh Thành kể đây cũng lúc chính vụ của mùa mực nhảy (từ tháng 4 đến tháng 7) nên có thể dễ dàng câu được nhiều và mực to, chất lượng hơn so với các mùa khác.

“Mực câu được thì cũng tùy, có đêm nhiều thì được vài yến, đêm trung bình thì 4-5 kg. Hầu hết đều được các nhà bè thu mua với giá cao, từ 400 - 500 ngàn đồng/kg nên đông người làm nghề này lắm, kể cả những người ban ngày đi làm, buổi tối cũng tranh thủ đánh thuyền ra câu để kiếm thêm thu nhập” - anh Thành thổ lộ.

Khác với mực ở những vùng khác, “mực nhảy” Vũng Áng nổi tiếng ngon và rất giòn.

“Tour” du lịch hấp dẫn trên biển

Trên chiếc thuyền thả trôi giữa trời nước mênh mang và gió lộng của biển cả, dưới ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn măng - sông tỏa ra, ngư dân Thành nhanh chóng trở thành một đầu bếp chính hiệu.

Khác với những vùng khác, mực nhảy Vũng Áng nổi tiếng ngon và rất giòn. Chính vì bị hấp dẫn bởi lời quảng cáo của “thổ địa”, chúng tôi chọn thử thách ăn gỏi mực ngay trên thuyền như những người dân địa phương.

Mực không cần tẩm ướp, thái lát mỏng, nhúng qua nước chanh rồi cuốn cùng xoài, rau thơm. Hết món gỏi mực, “đầu bếp” Thành lại chuyển sang món mực hấp. Chỉ mất vài phút, mực được vớt ra, nóng hổi và thơm ngon…

Một trải nghiệm hấp dẫn khi câu mực đêm ở Vũng Áng là có thể thưởng thức thành quả của mình ngay trên thuyền...

Đang thưởng thức thành quả sau mấy tiếng ra khơi ngay trên biển thì bất chợt anh Thành đưa tay chỉ về phía ánh đèn từ Khu kinh tế Vũng Áng phía sau lưng chúng tôi rồi nói: “Chỉ ra đây rồi ăn mỗi mực thế này thì phí của lắm!”. Ấy rồi khi mũi thuyền quay về phía ngược lại, toàn cảnh cảng Vũng Áng hay nhà máy nhiệt điện trong ánh điện lung linh hiện lên như một thành phố thu nhỏ về đêm.

Ngay dưới chân những con tàu lớn sừng sững, ánh đèn điện tỏa ra từ các thuyền nhỏ của ngư dân câu mực xung quanh tạo thành những đốm sáng li ti nhấp nhô trải dài khắp mặt biển.

...và khám phá đại dương, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Khu kinh tế Vũng Áng trong ánh đèn lung linh.

Trở về đất liền sau vài giờ tận hưởng những giây phút thư giãn thú vị, khám phá đại dương, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của biển đêm và được thưởng thức những món ăn ngon từ “chiến lợi phẩm” mà mình câu được, chúng tôi còn “bỏ túi” được vô số bức ảnh độc đáo.

Đặc biệt, khi chia sẻ những bức ảnh này, bạn bè chúng tôi ở các tỉnh, thành khác đều thốt lên rằng: Hà Tĩnh có tour du lịch thú vị quá, chắc chắn phải trải nghiệm mới được...

Giang Trang Tuấn