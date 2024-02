Bàn giao tổng thể 1.000 ngôi nhà do Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ vào cuối tháng 3

1.000 căn nhà do Bộ Công an kêu gọi hỗ trợ xây dựng ở Hà Tĩnh hiện nay đã cơ bản hoàn thành. Những ngôi nhà kiên cố được xây nên cũng chính là ước mơ của các hộ khó khăn về nhà ở trở thành hiện thực.

Bà Trần Thị Liên chia sẻ niềm vui về căn nhà mới với cán bộ tổ dân phố Linh Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh)

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng mắc bệnh hiểm nghèo, ngôi nhà đang ở xuống cấp nghiêm trọng có thể sập đổ lúc nào nên gia đình bà Trần Thị Liên (tổ dân phố Linh Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) được Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhà ở. Khởi công từ cuối tháng 9/2023, 2 tháng sau, bà Liên được đón niềm vui trong ngôi nhà mới kiên cố.

Bà Liên chia sẻ: “Tết vừa rồi, gia đình tôi đã được sống trong căn nhà mới. Từ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an; sự chung tay góp sức của địa phương, đoàn thể, bà con làng xóm, người thân, ngôi nhà mới của tôi được hoàn thành với kinh phí gần 140 triệu đồng. Chính nhờ sự kêu gọi hỗ trợ ban đầu từ Bộ Công an, gia đình tôi mới có động lực vay mượn và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của mọi người để hoàn thành căn nhà”.

Lãnh đạo địa phương thăm ngôi nhà mới của ông Nguyễn Đình Nhân (thôn 3, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) được xây dựng từ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an.

Hơn 2 tháng sống trong căn nhà mới được Bộ Công an trao tặng, gia đình anh Nguyễn Như Tính (thôn 4, xã Hòa Hải, Hương Khê) vẫn chưa hết vui mừng. Ngôi nhà nhỏ dẫu chưa có nhiều đồ đạc, vật dụng nhưng đã đủ kiên cố, che mưa che nắng cho cả gia đình sau nhiều vất vả.

Anh Tính trải lòng: “Công việc của vợ chồng tôi không ổn định, là hộ nghèo của thôn, để xây được ngôi nhà là điều tôi không dám nghĩ đến. Nay được sống trong ngôi nhà mới, tôi rất cảm ơn Bộ Công an và các cơ quan, đoàn thể đã giúp đỡ gia đình”.

Ông Nguyễn Đình Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Hải (Hương Khê) cho biết: “Hòa Hải may mắn là địa phương được nhận sự hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn kêu gọi của Bộ Công an với số lượng khá lớn là 31 căn nhà. Triển khai từ cuối tháng 8/2023 đến nay, tất cả các căn nhà đều đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Các gia đình được nhận hỗ trợ đều là những hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ neo đơn. Ngoài sự nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an, nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh và hỗ trợ của huyện, xã về vật liệu, kinh phí; MTTQ xã đã kêu gọi ngày công từ người thân, hàng xóm để giúp các gia đình. Điều đó làm đẹp thêm nghĩa tình đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc”.

Gia đình anh Nguyễn Như Tính (áo trắng) đón niềm vui trong căn nhà mới.

Được biết, bắt đầu từ tháng 6/2023, Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà từ nguồn vận động, kêu gọi Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank tài trợ kinh phí cho Hà Tĩnh. Triển khai nội dung này, Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo, tính toán phương án cụ thể và huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị cùng vào cuộc.

Dự toán kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà là 87.248.000 đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; trích từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; số kinh phí còn lại (hơn 17 triệu đồng), các huyện, thành phố, thị xã huy động nguồn lực hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành xây dựng 1.000 ngôi nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành xây dựng 1.000 ngôi nhà từ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an, nguồn đối ứng của tỉnh và sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Dự kiến vào cuối quý 1/2024, lễ khánh thành, bàn giao tổng thể 1.000 ngôi nhà sẽ được tổ chức.

Những ngôi nhà kiên cố được xây nên cũng chính là những ước mơ của các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn đã trở thành hiện thực. Từ đây, họ có thêm niềm tin, động lực để vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống mới. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc".

Hà Linh