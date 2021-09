Cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh chung sức, chung lòng khởi động nhiệm kỳ mới

Khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, cán bộ, hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh tự tin bước vào chặng đường mới với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên phát triển, hội nhập, góp sức vào sự phát triển của cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh:Thực hiện xuyên suốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Tĩnh xác định chủ đề hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026 là: “Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập vì sự phát triển và hạnh phúc của phụ nữ; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chung sức xây dựng tỉnh nhà đạt chuẩn nông thôn mới” (NTM).

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo Hội LHPN thị xã Kỳ Anh tham dự lễ ra mắt tổ hội nghề thêu tại thôn Đông Yên 4, xã Kỳ Lợi vào tháng 7/2021.

Theo đó, hội sẽ tập trung thực hiện xuyên suốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” với 3 khâu đột phá, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Với sự chung sức, đồng lòng của hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh, trong nhiệm kỳ hoạt động mới, Hội LHPN tỉnh quyết tâm tạo được nhiều dấu ấn đối với phong trào phụ nữ và sự phát triển của tổ chức hội. Trong đó, lấy hội viên là trung tâm, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ; có nhiều cách làm mới để khơi dậy mạnh mẽ sự tự chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong mỗi hội viên, phụ nữ tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân: Giữ gìn các giá trị văn hóa trong gia đình, dòng họ, quê hương

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đặt ra trong hoạt động của các cấp hội nhiệm kỳ mới đó là xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh nhân ái, văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng giá trị chuẩn mực con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Câu lạc bộ ca trù Nguyễn Công Trứ. Ảnh: Huy Tùng

Gắn với lộ trình xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện NTM kiểu mẫu, Hội LHPN Nghi Xuân sẽ tập trung tuyên truyền để phụ nữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò là “người giữ lửa”, gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp trong gia đình, dòng họ, quê hương.

Bên cạnh đó, chú trọng các giải pháp xây dựng phụ nữ Nghi Xuân bản lĩnh, nhân ái, thủy chung, văn minh, thân thiện, ứng xử có văn hóa; tiếp tục tham gia thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng gia đình bình đẳng, phát triển.

Bà Phạm Thị Châu - Chi hội Châu Trinh, Hội LHPN xã Tùng Ảnh (Đức Thọ): Lan tỏa mô hình nhà sạch, vườn đẹp trong cộng đồng

Năm nay đã 71 tuổi nhưng tôi vẫn tích cực tham gia hoạt động và các phong trào của hội. Cùng với sự ủng hộ của chồng, chúng tôi đã xây dựng được vườn mẫu đạt chuẩn cấp huyện với thu nhập hơn 70 triệu đồng/năm và tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Hội viên, phụ nữ chung sức xây dựng những khu vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu bình yên ở xã Tùng Ảnh, Đức Thọ. Ảnh: Thanh Hoài

Hiện, chúng tôi đang tiếp tục chỉnh trang để vườn được đẹp hơn, nhà cửa gọn gàng hơn, góp phần làm đẹp thôn xóm, tạo động lực nhân rộng thêm mô hình nhà sạch, vườn đẹp trên địa bàn, hướng về thành công của Đại hội Phụ nữ tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Miện - Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy sản Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh): Quyết tâm đột phá, tạo thêm việc làm cho chị em phụ nữ

Thành công từ nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp, năm 2013, tôi thành lập tổ hợp tác, năm 2014, phát triển thành HTX Thu mua và Chế biến thủy sản Kỳ Phú. Đến nay, HTX chúng tôi đã vươn lên xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao; mỗi năm, thu mua hơn 3 nghìn tấn hải sản nguyên liệu cho bà con ngư dân.

Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy sản Kỳ Phú Nguyễn Thị Miện bên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Ảnh chụp tháng 1/2020.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội các cấp, HTX đang ấp ủ dự định đầu tư nhà máy chế biến cá với hệ thống dây chuyền phơi sấy, đông lạnh, đóng gói sản phẩm, nâng quy mô thu mua lên 3-4 lần so với hiện nay, với mong muốn tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Hợi - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê): Phát huy vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh vùng biên

Trước thềm Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh, CLB “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh” xã Phú Gia được thành lập và đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các mô hình sinh kế cho chị em phụ nữ vùng biên. Cùng với tập trung tuyên truyền, vận động, CLB sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hỗ trợ sinh kế, mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Hương Khê, xã Phú Gia và hội viên Chi hội phụ nữ thôn Phú Lâm chia sẻ niềm vui với chị Nguyễn Thị Oanh (người thứ 2 bên phải) trong ngôi nhà mái ấm tình thương được Hội Phụ nữ và Bộ đội biên phòng hỗ trợ xây dựng. Ảnh tư liệu.

Hy vọng, việc xây dựng, triển khai bài bản, cụ thể các hoạt động theo kế hoạch sẽ giúp phụ nữ nói riêng, người dân vùng biên giới nói chung nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh vùng biên.

Bà Nguyễn Thị Đường - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Bắc Quang, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh): Trách nhiệm, sáng tạo trong xây dựng mô hình phát triển hội viên

Năm 2012, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo” giáo xứ Chân Thành được thành lập, tập hợp phụ nữ 3 thôn giáo toàn tòng Bắc Quang, Nam Quang và Hồng Hà.

Các thành viên CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo” giáo xứ Chân Thành góp sức xây dựng tuyến đường sạch đẹp ở các thôn vùng giáo xã Thạch Trung. Ảnh: Thành Chung.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa giải các mâu thuẫn trong gia đình, tạo nguồn vốn cho chị em vay phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ nghèo, vận động chị em tham gia xây dựng NTM.

Với hơn 100 thành viên tham gia, CLB đã tập hợp sự chung sức của chị em, huy động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ công tác hội và góp sức xây dựng NTM. Từ hiệu quả của CLB cho thấy, đối với những vùng đặc thù rất cần sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ hội các cấp để phát triển các mô hình thiết thực, có sức thu hút hội viên.

Tin liên quan: Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 190 thành lập, 30 năm tái lập tỉnh. Đại hội đánh dấu một nhiệm kỳ đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà, đồng thời mở ra chặng đường mới với quyết tâm cao và những kỳ vọng mới.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần ... Đoàn đại biểu nữ công Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh gồm 22 đại biểu chính thức đã chia sẻ những kế hoạch khi tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày mai (22/9).

Thảo Yến