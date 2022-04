Công đoàn Hà Tĩnh tạo điểm tựa tin cậy cho người lao động

Kiên trì trên những nẻo đường từ miền ngược đến miền xuôi, từ công xưởng đến nhà máy, các cán bộ công đoàn Hà Tĩnh đang tiếp tục nỗ lực cho sứ mệnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tạo điểm tựa tin cậy cho công nhân, lao động.

Cán bộ công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và tuyên truyền người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Theo chân đoàn công tác của Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh lên Nhà máy May Thiên Thành Five Star - Công ty CP Five Star (Khu công nghiệp Đại Kim, thuộc xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) giữa cái nắng đầu mùa bỏng rát, chiếc xe chở chúng tôi lắc lư theo từng ổ gà trên cung đường xa xôi, uốn lượn.

Cán bộ Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh nắm tình hình lao động, vận động thành lập công đoàn tại Nhà máy May Thiên Thành Five Star.

Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ tính từ văn phòng đóng tại Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh), đoàn mới đến được nhà máy. Hôm nay, đoàn công tác gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo, công nhân nhà máy để tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở.

Bằng phương thức tiếp cận trực tiếp, trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, chỉ trong thời gian ngắn, đông đảo công nhân, lao động đã được cán bộ công đoàn cung cấp thông tin cơ bản về tổ chức công đoàn, quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia công đoàn và các quy định về pháp luật lao động.

Công đoàn cơ sở Công ty CP Five Star vừa được thành lập và ra mắt BCH vào cuối tháng 4/2022.

Anh Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh cho biết: “Phải tranh thủ thời gian hết sức, triển khai nhanh gọn để không làm ảnh hưởng, gián đoạn việc sản xuất của nhà máy. Nhưng vẫn phải nói kỹ cho công nhân hiểu để họ nhận thức và tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn”.

Đó chỉ là một trong rất nhiều buổi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của cán bộ công đoàn Hà Tĩnh mà tôi có dịp được tham gia. Cùng đi và chứng kiến mới thấy hết những vất vả của nghề, mới cảm nhận được sự tâm huyết của những người làm công tác công đoàn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp vừa mới đi vào hoạt động nên chưa mặn mà thành lập tổ chức công đoàn. (Trong ảnh: Cán bộ LĐLĐ huyện Vũ Quang tiếp cận doanh nghiệp để vận động).

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn.

Đây luôn là chỉ tiêu mà công đoàn các cấp quan tâm thực hiện, đặc biệt được đẩy mạnh trong Tháng Công nhân hằng năm, tuy nhiên, nhiệm vụ này cũng lắm nỗi gian nan. Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp vừa mới thành lập bị ảnh hưởng nặng nề, việc tiếp cận để thành lập công đoàn cơ sở, vận động người lao động tự nguyện tham gia công đoàn càng khó khăn hơn bao giờ hết.

LĐLĐ huyện Vũ Quang tặng quà động viên người lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn.

Bà Trần Thị Bảo Lộc - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Vũ Quang cho biết: “Trên địa bàn huyện chủ yếu doanh nghiệp vừa và nhỏ, lao động thời vụ nhiều nên hoạt động công đoàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên. Để khắc phục khó khăn đó, cán bộ công đoàn phải bám nắm cơ sở, tạo mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo doanh nghiệp, thấu hiểu người lao động. Tuy nhiên, kết quả nhiều lúc không như mong đợi”.

Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành bài bản, phương pháp sáng tạo, phù hợp với từng thời điểm nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn tìm lý do để trì hoãn, né tránh việc thành lập công đoàn cơ sở. Một bộ phận người lao động do hiểu biết về pháp luật, tổ chức công đoàn còn hạn chế nên không mặn mà, không tự nguyện tham gia. Điều này càng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho những người làm công tác công đoàn.

Cán bộ công đoàn trực tiếp trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp, nắm tình hình lao động trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Khắc phục khó khăn, nỗ lực vì quyền lợi của người lao động, thời gian qua, Công đoàn Hà Tĩnh vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu báo cáo từ LĐLĐ tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 9 công đoàn cơ sở, phát triển 547 đoàn viên. Trong Tháng Công nhân năm 2022, công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% trong chỉ tiêu thành lập 22 công đoàn cơ sở, phát triển 3.500 đoàn viên của cả năm.

Tham gia tổ chức công đoàn, người lao động sẽ được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.

Tổ chức công đoàn được củng cố sẽ là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong từng cơ quan, doanh nghiệp. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tiếp cận, thích ứng với doanh nghiệp và người lao động của cán bộ công đoàn, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị - xã hội. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng

Kiều Minh