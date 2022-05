Gần 2.000 công nhân, viên chức, người lao động Nghi Xuân sẽ được khám sức khỏe định kỳ

Nhân dịp Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Công đoàn cơ sở tổ chức tư vấn, khám sức khỏe chuyên sâu cho người lao động.

Theo đó, 80 người lao động là công nhân, viên chức, lao động của Công ty cổ phần An Hồng (thị trấn Xuân An); Trường Mầm non Xuân Thành; Trường Mầm non Xuân Viên được khám sức khỏe định kỳ. Đây là một trong những hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2022 trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Người lao động được khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Y tế huyện. Người lao động đã được tư vấn về sức khỏe và tiến hành khám tổng thể như: chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu, nội soi tai mũi họng…

Đây là chương trình ký kết phúc lợi do LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện nhằm hỗ trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động.

Theo kế hoạch trong Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ huyện Nghi Xuân sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, trường học, cơ quan trên địa bàn khám sức khỏe định kỳ cho gần 2.000 công nhân, viên chức, người lao động.

Hoài Nam