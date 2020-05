Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI - năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5 tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong khuôn khổ đại hội, đại biểu sẽ tham gia Lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); dâng hương tại các khu di tích lịch sử, văn hóa; tham quan một số công trình tiêu biểu và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tham dự 6 diễn đàn với các chủ đề thanh niên. Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI - năm 2020 sẽ diễn ra vào sáng 31/5 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại Hà Tĩnh dự kiến sẽ diễn ra chương trình tọa đàm “Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay” và dâng hương tại một số địa chỉ đỏ, tặng quà cho các thanh niên xung phong trên địa bàn vào thứ 7 (30/5).