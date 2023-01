Hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Năm 2022, sau 1 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đã giành nhiều kết quả nổi bật, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua. Trong đó, phong trào khởi nghiệp đã mang đến những cơ hội mới cho phụ nữ Hà Tĩnh.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tiếp tục thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tham quan gian hàng khởi nghiệp tại Ngày hội khởi nghiệp do Hội LHPN Hà Tỉnh tổ chức vào tháng 9/2022.

Bà Tăng Thị Linh Chi - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Hội đã triển khai xây dựng thành công và ban hành nghị quyết thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ, hướng đến liên kết trong SXKD, giai đoạn 2022-2026”; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức nhiều cuộc thi, diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp với hội viên…

Qua đó, đã đánh thức ý tưởng khởi nghiệp trong đông đảo hội viên, giúp chị em mạnh dạn phát triển những mô hình kinh tế do mình làm chủ. Trong đó, Cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” do Hội LHPN tỉnh tổ chức đã thu hút hàng trăm hội viên tham gia, có 79 ý tưởng lọt vào vòng chung khảo cấp tỉnh, 11 ý tưởng xuất sắc được trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi đã hỗ trợ 250 triệu đồng cho các ý tưởng đạt giải và ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ 47 nhóm sản phẩm do phụ nữ sản xuất”.

Học viên thảo luận tại lớp tập huấn “Ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh cho phụ nữ trong hội nhập quốc tế” do Hội LHPN tỉnh phối hợp Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức dịp tháng 12/2022.

Phong trào khởi nghiệp nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp hội địa phương, nhiều đơn vị đã tổ chức diễn đàn “Ngày hội khởi nghiệp cho phụ nữ” và nhận được sự hưởng ứng của các hội viên.

Chị Đoàn Thị Mỹ - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh cho biết: “Cuối tháng 11/2022, Hội LHPN thị xã Kỳ Anh đã tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp”, thu hút 62 đơn vị, chủ hộ SXKD tham gia với 80 sản phẩm. Hội cũng đã vận động được 51 chủ cơ sở ký kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu do các hội viên phụ nữ làm chủ trên địa bàn sản xuất”.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN TX Kỳ Anh tổ chức (tháng 12/2022).

Chị Trần Thị Hậu (thôn Bình Hải, xã Hương Bình, Hương Khê) cho biết: “Tôi bắt đầu trồng nấm từ năm 2014 với 500 m2 nhà xưởng, ban đầu sản phẩm nấm ăn bào ngư của gia đình chỉ phục vụ bà con trong vùng. Đến năm 2021, sau khi tham gia các lớp tập huấn của hội phụ nữ các cấp, tôi từng bước mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng quy mô nhà xưởng lên 1.500 m2. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của hội phụ nữ các cấp và địa phương, tôi đã xây dựng thành công sản phẩm nấm OCOP 3 sao”.

Từ một nông dân chỉ quen với việc đồng áng, nhờ được tập huấn, chị Trần Thị Hậu đã mạnh dạn khởi nghiệp thành công với mô hình sản xuất nấm và sản phẩm OCOP từ nấm bào ngư.

Được biết, trong Cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022”, dự án sản xuất nấm bào ngư tẩm gia vị sấy khô đã đạt giải 3. Hiện, sản phẩm nấm bào ngư Hải Yến của gia đình chị Hậu đã vươn đến thị trường nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu nhập sau khi trừ chi phí đạt 600 triệu đồng/năm.

Xưởng ươm phôi nấm của chị Trần Thị Hậu (xã Hương Bình, Hương Khê).

Còn chị Nguyễn Thị Hương (xã Thạch Châu, Lộc Hà) chia sẻ: “Tôi quê ở Yên Bái, theo chồng về Hà Tĩnh từ năm 2005. Chúng tôi không có công việc ổn định nên cuộc sống gia đình gặp khá nhiều khó khăn. Năm 2020, sau khi tham gia các lớp tập huấn và được tiếp cận nguồn vốn vay từ hội phụ nữ, tôi mạnh dạn mở xưởng sản xuất các sản phẩm rèm cửa, chăn ga, gối, nệm. Hiện, cuộc sống gia đình đã dần ổn định. Xưởng sản xuất của gia đình còn giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương”.

Nguyễn Thị Hương (xã Thạch Châu, Lộc Hà) đã tìm được hướng đi khởi nghiệp thành công nhờ tham gia các lớp tập huấn và nguồn vốn vay phụ nữ.

Câu chuyện của chị Hậu, chị Hương cũng là hành trình vươn lên của nhiều chị em khác ở các địa phương khi được khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí, quyết tâm của hội viên trong phong trào khởi nghiệp do hội LHPN các cấp triển khai thời gian qua.

“Làn gió mới” này cần tiếp tục được lan tỏa để thúc đẩy nhiều hơn các ý tưởng khởi nghiệp, giúp đông đảo hội viên phụ nữ vươn lên, thay đổi cuộc sống, nâng cao vị thế của bản thân và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Thiên Vỹ