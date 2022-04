Hương Sơn tôn vinh 21 công nhân, lao động tiêu biểu

21 công nhân lao động tiêu biểu trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được tôn vinh tại lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Sáng 27/4, UBND huyện, LĐLĐ huyện Hương Sơn tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022; tôn vinh “công nhân lao động tiêu biểu”; trao nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Thái Sơn đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các nội dung Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ một cách sôi nổi, hiệu quả, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xây dựng đơn vị văn hóa, công sở văn minh”; tham gia hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tấm chiến thắng đại dịch COVID-19”, chương trình “Đồng hành chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, gương mẫu đóng góp sức người, sức của, trí tuệ cùng với toàn hệ thống chính trị và Nhân dân huyện nhà nâng cao các tiêu chí huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM.

Cùng đó là tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ và công tác VSATLĐ, phòng chống cháy nổ; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế giám sát phản biện của MTTQ và các đoàn thể CT-XH tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đoàn viên, công nhân lao động dự lễ phát động

Với chủ đề “Vượt khó, sáng tạo, an toàn, thích ứng”, gần 4.000 công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện đang tích cực lao động, sản xuất, thi đua thực hiện các chương trình phát triển KT - XH với tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; thực hiện hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.

Anh Lê Hữu Quyền - công nhân Công ty CP đầu tư Vạn Xuân Hà Tĩnh đại diện cho lực lượng công nhân lao động huyện phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và các hoạt động xã hội, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp tiếp tục phổ biến các quy định về ATVSLĐ tại nơi làm việc nhằm nâng cao nhận thức cho NLĐ và người sử dụng lao động; phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và người lao động.

Phối hợp triển khai sâu rộng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc gắn với thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Mái ấm công đoàn”; LĐLĐ huyện Hương Sơn trao 25 suất quà cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá các suất quà là 14,3 triệu đồng.

Tại buổi lễ, UBND huyện Hương Sơn tặng giấy khen, tôn vinh 21 công nhân, lao động tiêu biểu trên địa bàn.

Sau lễ phát động, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện, BHXH huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại về các luật liên quan đến người lao động cho chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Hương Sơn trao 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên công đoàn trên địa bàn...

Lãnh đạo huyện trao tặng 25 suất quà cho đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn

Trao giấy khen của UBND huyện cho 21 công nhân lao động tiêu biểu.

Hữu Trung