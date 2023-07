Lãnh đạo huyện Can Lộc đối thoại với hơn 200 đoàn viên, thanh niên

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đoàn viên thanh niên huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bày tỏ những vấn đề băn khoăn cũng như tâm tư, nguyện vọng của mình tới lãnh đạo địa phương.

Chiều 31/7, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên, thanh niên. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng và hơn 200 đoàn viên thanh niên, đại diện cho hơn 7.000 thanh niên trên địa bàn toàn huyện.

Tại buổi đối thoại, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đoàn viên, thanh niên huyện Can Lộc đã bày tỏ, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, những băn khoăn, thắc mắc cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến vấn đề “Thanh niên huyện Can Lộc với vấn đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số". Đặc biệt là các vấn đề như: quyền số, kinh tế số và xã hội số; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng thanh niên phát huy vai trò tiên phong tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên huyện Can Lộc cũng đã đề xuất một số chính sách hỗ trợ thanh niên trong việc tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế; định hướng hỗ trợ kiến thức về xuất khẩu lao động; vấn đề tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn cơ sở; các giải pháp giải quyết tình trạng già hóa về độ tuổi đoàn viên thanh niên; vấn đề phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên….

Thanh niên Can Lộc đề xuất nhiều nội dung quan trọng tại buổi đối thoại.

Tuổi trẻ Can Lộc cũng đã đề xuất địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an ninh mạng, kinh doanh internet, đặc biệt là tệ nạn đánh bạc qua mạng, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông…

Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên trên địa bàn cũng đã gửi 17 câu hỏi (bằng văn bản) ở nhóm vấn đề liên quan đến chuyển đổi số cho lãnh đạo huyện. Những câu hỏi này đã được Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ngành, địa phương có liên quan trả lời thấu đáo.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị đề xuất của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc - Đặng Trần Phong ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, câu hỏi cũng như những đóng góp quan trọng của lực lượng thanh niên vào công tác xây dựng Đảng, phát triển KT - XH ở trên địa bàn.

Ngoài trực tiếp trao đổi, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đoàn viên thanh niên, Chủ tịch UBND huyện cũng đã thông tin tới các bạn trẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhấn mạnh: thời gian tới, lực lượng đoàn viên thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần tự học để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, góp sức xây dựng quê hương. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên; quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng Đảng, phát triển KT - XH, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0.

Anh Thư