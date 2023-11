Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Hà Tĩnh

Sáng 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã về dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên và dự lễ khánh thành Trường Mầm non Kim Song Trường, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Đi cùng đoàn có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi. Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.