Tình nguyện - dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Những năm qua, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng Nhân dân. Mỗi phong trào, chiến dịch tình nguyện đi qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh lại đóng góp cho xã hội thêm nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn thanh niên.

Điểm phao cứu sinh từ vật liệu tái chế của Đoàn xã Bình An (Lộc Hà).

Tuyến kênh Hồng Tân đoạn qua địa bàn xã Bình An (Lộc Hà) có chiều dài 2,5 km, vẫn là nơi có nhiều bạn nhỏ, các em học sinh tìm đến vui chơi, tắm mát mỗi khi bước vào mùa nắng nóng. Đây cũng là lý do khiến nguy cơ đuối nước trẻ em trở thành nỗi lo thường trực của người dân cũng như chính quyền địa phương. Trước tình trạng đó, Đoàn xã Bình An đã triển khai mô hình “Điểm phao cứu sinh và cảnh báo đuối nước” với 4 điểm phao được lắp đặt dọc chiều dài kênh.

Theo đó, bằng những vật liệu đơn giản từ chiếc lốp xe máy cũ và những chiếc can nhựa không còn được sử dụng tới, ĐVTN đã tái chế thành những chiếc phao cứu sinh có khả năng giúp một người lớn nặng khoảng 60 kg dễ dàng nổi trên mặt nước.

Bí thư Đoàn xã Bình An chia sẻ: “Cùng với ý nghĩa hạn chế tai nạn đuối nước, cách làm này còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Được triển khai từ tháng 7/2021, mô hình đã mang lại hiệu quả rất thiết thực và được người dân ủng hộ, đánh giá cao”.

Điểm phao cứu sinh tại xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh)

Đây là một trong 1.560 điểm phao cứu sinh gắn với cảnh báo phòng chống đuối nước được các cơ sở Đoàn, Đội thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Mô hình ra đời chính từ sự trăn trở, tinh thần xung kích tình nguyện “vì đàn em thân yêu” của ĐVTN Hà Tĩnh, do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh nghiên cứu, sáng tạo và đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều đơn vị đã học tập, cải tiến thành các hình thức như: thang cứu đuối, lốp cứu sinh… để nỗ lực hạn chế tình trạng đuối nước ở thanh thiếu nhi.

Những công trình, phần việc ý nghĩa mang dấu ấn của màu áo xanh, thể hiện tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo của thanh niên Hà Tĩnh đã được triển khai xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua. Trong tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh, có thể nói đến phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng NTM” như một điểm sáng, thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh ra quân hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đối với tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh, phong trào đã trở thành một hoạt động được duy trì thường xuyên và liên tục. 5 năm của nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã huy động 320 đợt ra quân với sự tham gia của gần 10.000 lượt ĐVTN tình nguyện hỗ trợ Nhân dân các địa phương chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Những đường điện được thắp sáng, những tuyến đường NTM được xây dựng, hàng rào lối ngõ được phát quang sạch đẹp, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước “cán đích” NTM… trong thành tích chung đó của tỉnh nhà có một phần sức trẻ của ĐVTN Công an Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Phùng Tuấn Anh cho biết: “Hành trình tình nguyện với những ngày “Thứ bảy về cơ sở”, “Chủ nhật xanh” là dịp để cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, làm đẹp thêm hình ảnh chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

ĐVTN vẽ con đường bích họa tại thị trấn Đức Thọ.

Nhiều mô hình khác trong xây dựng NTM của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã được Trung ương Đoàn tuyên dương và được các đơn vị bạn học tập, nhân rộng như: “Vườn ươm thanh niên”, “Khu vui chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế”, “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”, “Con đường bích họa”...

Công tác tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả với mô hình, hoạt động thiết thực như “Tháng Ba biên giới”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Ngày Chủ nhật đỏ”... từng bước đi vào chiều sâu.

Công trường thanh niên khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Đặc biệt, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong trong tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã liên hệ, tiếp nhận và trao tặng gần 18.000 suất quà tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng. Kịp thời triển khai các hoạt động ý nghĩa như: “Công trường thanh niên khắc phục hậu quả lũ lụt”, “Gian hàng thanh niên”; phát động phong trào giải cứu nông sản vùng lũ, “Thiết kế, trang cấp thiết bị phòng chống bão lũ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở”…

ĐVTN hỗ trợ khử khuẩn tại các cơ quan, đơn vị khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số, vừa phát triển KT-XH, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được tập trung triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, tiêu biểu là Cuộc vận động “Ba không, bốn có” đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của người dân.

Tỉnh đoàn tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn đoàn thành lập hơn 1.500 đội hình thanh niên xung kích với hơn 39.000 lượt ĐVTN tham gia; nhiều ĐVTN tình nguyện tham gia nơi tuyến đầu chống dịch. Vận động nguồn lực trị giá gần 14,5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch, tổ chức nhiều chương trình thiết thực có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

Đoàn viên Trần Hưng Nguyên - Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhiệt huyết tuổi trẻ đã thôi thúc em đặt bút viết đơn tình nguyện xung phong chi viện cho tuyến đầu. Khi cuộc chiến chống dịch trở nên cam go, được góp sức mình cho quê hương, đất nước là một niềm hạnh phúc, vinh dự của một người đoàn viên”.

ĐVTN ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà).

Nhiệm kỳ qua, phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh tổ chức rộng khắp, đa dạng, linh hoạt; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu thực tế của các địa phương, cơ sở; lấy Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch Đông - Xuân tình nguyện... làm các đợt cao điểm hành động.

Các cấp bộ Đoàn đã huy động gần 185.000 lượt ĐVTN tham gia xây dựng 32 công trình thanh niên cấp tỉnh, 173 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 5.200 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Với ý thức, vai trò trách nhiệm trong việc cống hiến sức trẻ cho xã hội, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn ĐVTN toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện. Tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ được cụ thể hóa bằng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn, ghi đậm dấu ấn, sự cống hiến, sẻ chia của tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức vì sự phát triển của quê hương. Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Những trái tim tình nguyện Xung kích, hết mình cho các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang thắp lửa nhiệt huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm của người thanh niên thời đại mới, làm đẹp thêm hình ảnh màu áo xanh gần gũi, thân thương.

Dấu ấn của tuổi trẻ trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở Hà Tĩnh Với sự quan tâm, tạo điều kiện của đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện đoàn Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định sức bật, sự cống hiến của tuổi trẻ trên quê hương cách mạng.

Đình Nhất