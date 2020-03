Tuổi trẻ Hà Tĩnh may hàng nghìn khẩu trang phòng dịch Covid-19 tặng người dân

Thực hiện phong trào tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực phòng chống dịch Covid-19, tuổi trẻ TP Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đã may hàng nghìn chiếc khẩu trang vải, khẩu trang dùng một lần trao tặng miễn phí cho người dân.

Theo đó, từ ngày 10/3, hưởng ứng phong trào thực hiện “3 không, 4 có” trong phòng chống dịch Covid - 19 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động, Đoàn xã Xuân Liên (Nghi Xuân) và Đoàn xã Thạch Hạ, Đoàn phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đã vận động nguồn lực, cùng nhau may tặng khẩu trang trao tặng miễn phí cho người dân.

Theo đó, tổ chức đoàn đã kêu gọi, huy động các cửa hiệu may đồ trên địa bàn hỗ trợ phương tiện, vật dụng, nguyên liệu để may khẩu trang vải.

Đoàn viên xã Xuân Liên (Nghi Xuân) và xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) cùng cắt vẽ khuôn hình từng chiếc khẩu trang.

Đoàn xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đã cắt may gần 500 chiếc khẩu trang trao tặng cho người dân.

Cùng chung tay phòng chống dịch, tuổi trẻ Xuân Liên (Nghi Xuân) phấn đấu trong đợt 1 sẽ cắt may 500 chiếc khẩu trang vải để trao tặng cho người dân.

Những chiếc khẩu trang vải được chị Trần Thị Mỹ Duyên - chủ cửa hàng đồng phục Mỹ Duyên, đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) hỗ trợ vải và may miễn phí.

Không chỉ may khẩu trang vải, tuổi trẻ Đoàn phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) còn sáng tạo bằng việc vận động, quyên góp tấm lót trẻ sơ sinh ở các cửa hàng mẹ và bé trên địa bàn để may khẩu trang dùng 1 lần.

Những chiếc khẩu trang này được chính các bạn trẻ gấp, may và trao tặng cho người dân miễn phí.

Đoàn viên thanh niên phường Đại Nài trao tặng khẩu trang miễn phí cho người dân khi đến giao dịch tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của UBND phường.

Khẩu trang và nước sát khuẩn cũng được đặt tại một số điểm công cộng để người dân sử dụng miễn phí.

Chị Lê Thị Việt Nga, Bí thư đoàn phường Đại Nài cho biết: “Ngày đầu tiên phát động, chúng tôi đã may 200 chiếc khẩu trang trao tặng cho bà con; phấn đấu may thêm 300 - 500 chiếc khẩu trang. Đoàn phường đang tích cực kêu gọi, vận động, quyên góp nguyên liệu để có thể duy trì việc may tặng khẩu trang miễn phí trong những ngày tới. Hiện tại, với số nguyên liệu đang có, chúng tôi dự kiến may thêm hơn 1.000 chiếc. Cùng với hoạt động này, đoàn viên thanh niên phường cũng tích cực tuyên truyền để bà con chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh”.

Hà Linh