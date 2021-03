Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục hướng về ngày hội lớn

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Huyện đoàn Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang tập trung triển khai nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa.

* Tỉnh đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò hiện nay, chiều 17/3, tại huyện Thạch Hà, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, động viên các Đội Thanh niên kích tham gia phòng chống dịch Viêm da nổi cục trên trâu bò tại một số địa phương hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ hóa chất khử khuẩn Cloramin B, trao tặng trang thiết bị tình nguyện với tổng trị giá 40 triệu đồng cho một số đội Thanh niên xung kích tham gia phun tiêu độc khử trùng tại các đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tại địa phương khẩn trương vào cuộc quyết liệt, thành lập và duy trì thường xuyên các đội TNTN...

...tích cực tuyên truyền tới đông đảo bà con nhân dân tại địa phương về tác hại, sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng ngừa tránh để dịch bệnh lây lan trên diện rộng

* Với nhiều công trình, phần việc thiết thực được tổ chức, Huyện đoàn Lộc Hà đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi ĐVTN.

Huyện đoàn Lộc Hà đã huy động gần 600 ĐVTN tham gia 1 thu dọn được hơn 1 tấn rác thải trên 4 km đường bờ biển xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà theo chương trình “Hãy làm sạch biển”. Ngoài ra, từ đầu tháng 3 đến nay, toàn huyện đã huy động được hơn 1.000 ngày công để dọn vệ sinh môi trường, làm hàng rào hoa, trồng cây, làm đường điện thắp sáng làng quê...

Trong Tháng Thanh niên, các đoàn xã, chi đoàn trường học trên địa bàn đều hưởng ứng chương trình “Ngày chủ nhật đền ơn đáp nghĩa”, ĐVTN đã về giúp các gia đình chính sách, người có công dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn tược, xây dựng bờ rào... (Ảnh: Đoàn trường THPT Mai Thúc Loan dọn dẹp vườn tược giúp gia đình chính sách ở xã Thạch Châu).

Với tinh thần xung kích vì sức khỏe cộng đồng, 100% cơ sở trên địa bàn đã tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng việc triển khai tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại các điểm công cộng (Ảnh: đoàn viên thanh niên xã Thịnh Lộc hướng dẫn bà con các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ).

Nhiều chi đoàn trường học trên địa bàn cũng đã phối hợp với đoàn xã và lực lượng công an xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn” để đảm bảo an toàn giao thông, duy trì sự ngăn nắp, trật tự tại các cổng trường (Ảnh: Việc dừng đỗ xe ngăn nắp ở Trường Tiểu học Ích Hậu).

Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên, Huyện đoàn Lộc Hà dự kiến xây dựng 5 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và hiện đã ra mắt được 4 mô hình (Ảnh: Mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm quy mô 13 ha của đoàn viên Lê Văn Ngọc ở thôn 1, xã Bình An).

* Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ TX Hồng Lĩnh triển khai nhiều phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trong niềm vui ngày hội lớn của tuổi trẻ, Thị đoàn Hồng Lĩnh đã tổ chức sôi nổi đợt thi đua cao điểm Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, các ĐVTN đã xây dựng 5 công trình cấp thị xã và 30 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Thị đoàn Hồng Lĩnh cũng tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Huy Tính (cán bộ Đoàn xã Thuận Lộc) và Nhà khăn quàng đỏ cho đội viên Phan Thị Hồng Nhung (Lớp 6B - Liên đội TH&THCS Thuận Lộc) trị giá 90 triệu đồng.

Đoàn xã Thuận Lộc vừa ra mắt Câu lạc bộ “Hát sắc bùa truyền thống” với 32 thành viên là các ĐVTN nhằm góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa.

