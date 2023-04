Các khu du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ du khách

Tân trang lại cơ sở, kết nối đầu mối cung cấp hải sản tươi ngon, lên thực đơn hấp dẫn là cách mà nhiều nhà hàng tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh chuẩn bị phục vụ du khách tốt nhất khi mùa nắng nóng sắp đến.

Những ngày này, cùng với việc chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường chuẩn bị khai trương do chính quyền địa phương và ban quản lý (BQL) các khu, điểm du lịch biển triển khai, các chủ nhà hàng kinh doanh tại đây cũng đang tiến hành làm mới dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách.

Khu du lịch biển Lộc Hà nhìn từ trên cao.

Tại khu du lịch (KDL) biển Lộc Hà, những ngày qua, 15/15 nhà hàng tại đây đã rộn ràng triển khai việc tân trang lại cơ sở kinh doanh như: vệ sinh môi trường, lắp lại biển hiệu, thay mới các thiết bị, vật dụng chuẩn bị phục vụ khách...

Nhà hàng Sơn Thu (Khu du lịch biển Lộc Hà) đầu tư 60 triệu đồng để tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị đón khách.

Anh Nguyễn Hữu Sơn - chủ nhà hàng Thu Sơn cho biết: “Để chuẩn bị phục vụ du khách vào mùa hè này, chúng tôi tiến hành chỉnh trang lại nhà tắm nước ngọt, vệ sinh bể chứa hải sản tươi sống, lắp đặt lại bếp nấu, biển hiệu, thay mới lại bàn ghế... Tổng chi phí tu sửa khoảng 60 triệu đồng. Chúng tôi mong muốn việc tân trang lại nhà hàng sẽ tạo ra không gian thoáng đãng, sạch sẽ nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất trong dịp hè này”.

Bên cạnh việc “thay áo mới” cho cơ sở kinh doanh, các chủ nhà hàng cũng nỗ lực kết nối các đầu mối cung cấp hải sản tươi ngon, đồng thời lên thực đơn đa dạng, bổ sung nhiều món mới hấp dẫn, niêm yết giá cả công khai, minh bạch để khách hàng yên tâm khi đến thưởng thức.

Các nhà hàng tại KDL biển Lộc Hà chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước thềm khai trương du lịch biển 2023.

Anh Nguyễn Xuân An - chủ nhà hàng Hải Châu cho biết: “Ngoài việc tu sửa lại nhà hàng với tổng kinh phí 50 triệu đồng, chúng tôi chú trọng đến thực đơn các món ăn đa dạng, đầu tư vào cách chế biến... Để có nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng tươi ngon, chúng tôi đã hợp đồng với một số chủ tàu thuyền đánh bắt ở cảng Cửa Sót để họ cung cấp hàng thường xuyên”.

Một phần thực đơn dự kiến dịp hè 2023 của nhà hàng Hải Châu (KDL biển Lộc Hà).

Anh An đã lên thực đơn dự kiến cho nhà hàng của mình để phục vụ du khách trong thời gian tới. Theo đó, bên cạnh các món quen thuộc như: mực hấp, mực nướng, chiên, mực nhảy; các loại tôm hấp, nướng, xóc tỏi; sò bung, ốc hương, chip chip hấp..., năm nay, anh An sẽ đầu tư nhiều hơn cho các món gỏi: cá đục, cá trích, cá bò... Cùng với nỗ lực tạo món ăn: ngon, mới lạ, nhà hàng Hải Châu luôn đảm bảo khâu an toàn vệ sinh thực phẩm và hướng đến giá cả phải chăng, niêm yết rõ ràng, giúp du khách an tâm khi đến quán.

Món gỏi cá trích hấp dẫn của các nhà hàng hải sản tại các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh.

Cùng với KDL biển Lộc Hà, hiện nay, nhiều nhà hàng tại các khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh như: bãi tắm Thạch Hải (Thạch Hà), KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), KDL Xuân Thành (Nghi Xuân)... cũng đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất hướng tới khai trương mùa du lịch biển.

Ông Phạm Hữu Thành - chủ nhà hàng Hiền Thành (thôn Đại Hải, Thạch Hải) cho biết: “Từ thắng lợi trong kinh doanh của mùa hè năm 2022, dịp này, chúng tôi quyết định tân trang lại nhiều hạng mục của nhà hàng như: mở rộng không gian để đặt thêm bàn ăn, lắp đặt lại các hệ thống bồn rửa tay, phòng tắm nước ngọt... với tổng chi phí trên 100 triệu đồng. Trong điều kiện cuộc sống trở lại bình thường sau dịch COVID-19, chúng tôi tin tưởng việc kinh doanh trong mùa hè này sẽ có nhiều thắng lợi”.

Mạnh tay đầu tư hơn 100 triệu đồng tu sửa nhà hàng, ông Phạm Hữu Thành (Thạch Hải) tin tưởng mùa du lịch biển năm 2023 sẽ thắng lợi.

Tại KDL Thiên Cầm, theo kế hoạch của UBND huyện Cẩm Xuyên, 60 nhà hàng ven biển sẽ được di dời vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà hàng ở đây vẫn tiến hành chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách trong mùa hè này.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - chủ nhà hàng Tám Hạnh (KDL Thiên Cầm) cho biết: “Chấp hành chủ trương chung nên chúng tôi không dám đầu tư nhiều trong việc làm mới nhà hàng như những năm trước. Tuy nhiên, để phục vụ du khách trong dịp hè này, chúng tôi vẫn tiến hành công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường, thay mới các đồ dùng phục vụ. Đặc biệt, thực đơn hải sản tươi ngon, chế biến đa dạng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu”.

Hải sản biển Hà Tĩnh thơm ngon có tiếng là một trong những yếu tố giúp thu hút du khách. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hạnh (chủ nhà hàng Hạnh Tám, KDL Thiên Cầm) chuẩn bị nguyên liệu chế biến phục vụ du khách.

Từ lâu, biển Hà Tĩnh, ngoài cảnh sắc tươi đẹp: biển xanh, cát trắng, nắng vàng gắn với nhiều câu chuyện văn hóa lịch sử hấp dẫn, còn nổi tiếng bởi hải sản tươi ngon có hương vị đặc trưng làm say lòng du khách. Do vậy, việc nhà hàng tại các khu, điểm du lịch chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cũng như nỗ lực trong đa dạng thực đơn phục vụ du khách sẽ góp phần mang đến thành công cho mùa du lịch biển đang tới gần.

Cùng với ra văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ban hành kế hoạch chi tiết, tổ chức các hoạt động lễ hội du lịch biển 2023, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch biển tiến hành công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Trong đó, quán triệt các cơ sở kinh doanh ăn uống về nâng cao chất lượng dịch vụ, ổn định giá cả, thực hiện công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ đón tiếp khách lịch sự, chu đáo... Bà Võ Thị Thu Hiền Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh)

Thiên Vỹ