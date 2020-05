Giúp du khách yên tâm nghỉ dưỡng tại Khu du lịch biển Thiên Cầm

Nhằm giúp du khách yên tâm khi sử dụng dịch vụ lưu trú tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) các nhà nghỉ, khách sạn đã tuân thủ nghiêm các quy định, biện pháp phòng dịch.

Ghi nhận của phóng viên tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ đã mở cửa trở lại để đón du khách. Trước đó, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, nhiều cơ sở đã tiến hành phun khử khuẩn, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để sẵn sàng cho mùa du lịch mới.

Coi việc đảm bảo an toàn cho du khách là trách nhiệm hàng đầu và là yếu tố sống còn của doanh nghiệp thời điểm này, các giải pháp phòng dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Nhân viên nhà nghỉ lấy thông tin du khách trước khi giao phòng.

Dung dịch sát khuẩn được bố trí tại nhiều vị trí trong khuôn viên các nhà nghỉ, khách sạn...

...đến địa điểm vui chơi, giải trí.

Ông Nguyễn Công Phú, Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm - Công an Hà Tĩnh cho biết: "Mấy ngày gần đây, lượng khách đã bắt đầu tăng trở lại. Cơ sở đã thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt du khách và nhân viên…"

Mùa du lịch biển này, cùng với việc chỉnh trang khuôn viên, tăng cường các dịch vụ để phục vụ du khách, Khách sạn Thiên Ý đã bố trí ở những góc trang trí đầy đủ nước rửa tay, khẩu trang...

Trong ngày đầu nghỉ lễ, Khách sạn Thiên Ý đã đón hơn 100 du khách, chủ yếu là các đoàn khách gia đình.

Phòng nghỉ được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và tiến hành khử khuẩn đầy đủ

Tại các nhà nghỉ, khách sạn, Ban quản lý Khu du lịch biển phối hợp với Công an thị trấn Thiên Cầm thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với du khách.

Đồng thời, nhắc nhở du khách thực hiện đeo khẩu trang tại các điểm vui chơi, tránh tập trung đông người... để đảm bảo an toàn.

Khu Du lịch biển Thiên Cầm hiện có 19 cơ sở dịch vụ lưu trú. Với tinh thần không chủ quan, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, Ban Quản lý đã có hướng dẫn cụ thể tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tuân thủ theo bộ tiêu chí du lịch an toàn: điểm đến an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, dịch vụ an toàn, du khách an toàn, nhân viên du lịch an toàn, để giúp du khách yên tâm khi lưu trú”.

Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng Ban quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm