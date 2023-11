Hà Tĩnh giành 6 giải Hội thi Nghiệp vụ lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch

Chiều 16/11, tại TP Vinh, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi Nghiệp vụ lễ tân trong cơ sở lưu trú du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ có đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT&DL), cùng lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An và Sở VH-TT&DL 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh.