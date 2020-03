Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Thụy Điển là quốc gia nằm trong danh sách an toàn nhất, có nguy cơ thấp về các vấn đề y tế, an ninh và an toàn đường bộ. Người Thụy Điển ít bị căng thẳng. Họ dành nhiều thời gian bên bạn bè và gia đình. Ngoài môi trường trong lành, con người thân thiện, công dân Thụy Điển cũng nhận được điều kiện sống mơ ước như phúc lợi cao, giáo dục miễn phí, giao thông phát triển...