Sôi động Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

“Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” là chủ đề của Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 14 đến 17/4.

Hoạt động Carnaval có sự tham gia của đông đảo diễn viên, nghệ nhân các dân tộc tỉnh Lai Châu. (Nguồn ảnh: laichau.gov.vn)

Đây là hoạt động mở màn nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo; mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn, tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới giới thiệu đến du khách.

Sự kiện cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu tổ chức Giải dù lượn PuTaLeng (Ảnh: HNM)

Theo Ban tổ chức, Lễ Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 15/4, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu; lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 17/4, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, sẽ có một chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức rộng khắp trên toàn tỉnh, tiêu biểu như: Carnaval diễn diễu đường phố; không gian giới thiệu, quảng bá du lịch; không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu; không gian triển lãm, giới thiệu hoa lan, cây sinh vật cảnh toàn quốc; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm mắc-ca; sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của tỉnh; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm trà, ra mắt câu lạc bộ thưởng trà và tổ chức đêm hội thưởng trà với chủ đề “Hương sắc trà xuân”; Chương trình Famtrip; tọa đàm liên kết phát triển du lịch; Giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng lần thứ ba.

Bên cạnh đó là nhiều chương trình, lễ hội, cuộc thi sôi nổi được UBND các huyện tổ chức hưởng ứng như: Giải Việt dã đường đá cổ Pavi; Lễ hội Then Kin Pang; Tuần Văn hóa - Du lịch Tam Đường năm 2022; chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc; giải đua thuyền đuôi én…

Trải nghiệm tại Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây, tỉnh Lai Châu. (Nguồn ảnh: laichau.gov.vn)

Ngoài các hoạt động chính, du khách tham gia Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm thực tế tại nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch Ô Quy Hồ, Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây, đỉnh PuTaLeng, bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải, Bản Thẳm (huyện Tam Đường); Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, bản Vàng Pheo, khu du lịch suối khoáng nóng Vàng Pó (huyện Phong Thổ);

Lòng hồ Thủy điện Bản Chát, di tích Bản Lướt, điểm du lịch Love Hill, chợ phiên Nậm Pắc xã Tà Mung (huyện Than Uyên); đền thờ Vua Lê Thái Tổ, Nhà máy Thủy điện Lai Châu, bản Pú Đao (huyện Nậm Nhùn); Bản Tả Phìn, núi Đá Ô, động Tiên Ông (huyện Sìn Hồ)…

Đêm hội vòng xòe Thái, một trong những điểm mới trong Lễ hội Then Kin Pang năm 2022 của Lai Châu. (Nguồn ảnh: laichau.gov.vn)

Đến thời điểm này, Ban tổ chức Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2022 đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, phương án về công tác lễ tân, hậu cần, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông… để sự kiện có thể diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân các dân tộc và du khách khi đến với Lai Châu.

Theo Đắc Linh/Nhandan.vn