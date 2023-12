3 địa phương bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn

Thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh là 3 địa phương được phép bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa tết Nguyên đán, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Quảng trường Thành Sen, TP Hà Tĩnh cũng sẽ là nơi tổ chức chương trình Countdown - “HÀ TĨNH CHÀO NĂM MỚI 2024”, bắt đầu từ 22h ngày 31/12/2023 đến 0h30 ngày 1/1/2024 (Ảnh tư liệu)

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 6828 /UBND-NC về việc cho phép bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tỉnh đồng ý 3 địa phương: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh được bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng không quá 15 phút trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Việc bắn pháo hoa được tổ chức với quy mô phù hợp, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do các địa phương vận động. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong quá trình diễn ra bắn pháo hoa.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương, tổ chức vận chuyển, lưu giữ, bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối; giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương, đặc biệt là: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau khi diễn ra bắn pháo hoa.

TX Kỳ Anh là 1 trong 3 địa phương được UBND tỉnh cho phép tổ chức bắn pháo hoa trong giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động “Chào năm mới 2024” của UBND tỉnh Hà Tĩnh còn có chương trình Countdown - “HÀ TĨNH CHÀO NĂM MỚI 2024”, với nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sỹ biểu diễn, bắt đầu từ 22h ngày 31/12/2023 đến 0h30 ngày 1/1/2024, tại Quảng trường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở VH-TT&DL phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản xin chủ trương bắn pháo hoa tầm cao tại chương trình “HÀ TĨNH CHÀO NĂM MỚI 2024” theo đúng quy định.

