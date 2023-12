“Quẩy tưng bừng” với đại tiệc chào đón năm mới tại Grand World Hà Nội

Đại tiệc countdown đón chào năm mới 2024 tại Grand World Hà Nội quy tụ các ngôi sao hàng đầu như Diva Hồng Nhung, Yến Trang, Mono,.. đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc và thu hút lượng du khách khổng lồ gần 160.000 người cùng đón chờ khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Đúng 0h ngày 1/1/2023, màn pháo hoa mãn nhãn cùng với giai điệu quen thuộc Happy New Year vang lên trong tiếng hò reo hạnh phúc, như một lời chúc mừng năm mới đầy trọn vẹn và ấm áp mà Grand World Hà Nội tri ân tới du khách.

Trong không khí rộn ràng năm mới, những cái ôm yêu thương, những lời chúc với chan chứa hy vọng, may mắn và niềm hạnh phúc trọn vẹn đã được bày tỏ ngay tại không gian thơ mộng của Grand World Hà Nội.

“Giao thừa năm nay em với nhóm bạn rủ nhau đến Grand World Hà Nội để “đổi gió” nhưng đến đây mới thực sự choáng ngợp vì cảm giác đi lạc vào châu Âu từ vòng quay ngựa gỗ khổng lồ, trải nghiệm đi thuyền Gondola trên sông Venice cứ giơ máy lên là “auto” có ảnh check-in tuyệt đẹp. Em và nhóm bạn cũng rất háo hức đón chờ show diễn The Grand Voyage và màn pháo hoa rực rỡ”, Minh Khôi (quận Cầu Giấy) thích thú chia sẻ.

Điểm nhấn tại Grand World Hà Nội như 2 cây cầu Viva và Feliz, cầu Đông Tây, Vòng quay ngựa gỗ Carousel với kiến trúc và decor rực rỡ,... là loạt tọa độ “check – in” hàng đầu, bùng nổ mạng xã hội đêm qua.

Chị Hoàng Thương (quận Ba Đình) xúc động chia sẻ về đêm countdown tràn ngập hạnh phúc: “May mắn thay năm nay gia đình mình được bạn bè giới thiệu tới Grand World Hà Nội để đón giao thừa, được xem bắn pháo hoa trong không gian thơ mộng, đẹp mỹ mãn của dòng sông Venice. Lễ countdown tràn ngập cảm xúc năm nay sẽ là kỷ niệm khó phai với cả gia đình mình.”

Năm nay là năm đầu tiên Grand World Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa, chỉ sau khai trương đúng 10 ngày. Mặc dù 21h45 sự kiện mới diễn ra nhưng từ 18h, hàng trăm ngàn du khách đã đổ bộ Grand World Hà Nội để chào đón sự kiện.

Hơn 400 gian hàng tại Grand World Hà Nội từ ẩm thực đến mua sắm vui chơi đông kín khách hàng. Các nhân viên làm việc hết công suất đáp ứng dòng người đổ về dự lễ hội countdown.

Sự kiện khởi động với The Grand Voyage – show thực cảnh với công nghệ 3D Mapping trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á. Đây được xem là sản phẩm giải trí đêm đặc sắc nhất năm 2023 tại Việt Nam, diễn ra mỗi tối với sự góp mặt của 62 diễn viên cùng công nghệ biểu diễn, âm thanh ánh sáng, nhạc nước tối tân.

Đại nhạc hội The Greatest Show gây ấn tượng với sân khấu hoành tráng, thiết kế khối 3D đặc biệt đem lại hiệu ứng đa góc nhìn cho khán giả. Vị trí sân khấu được đặt ngay bên cạnh bờ sông Venice, mang đến những góc nhìn đẹp nhất ra toàn cảnh khu vực show diễn The Grand Voyage và khu vực bắn pháo hoa.

Điểm nổi bật của The Greatest Show tại Grand World Hà Nội còn phải kể đến những màn biểu diễn mang đậm dấu ấn nhạc kịch từ vũ đoàn Grand World như múa đương đại “Never Enough”, nhảy “Broadway Come Alive”, ca khúc chủ đề “The Greatest Show” huyền thoại “nức lòng” khán giả.

Sự xuất hiện bùng nổ của ca sĩ Yến Trang đã khiến không khí tại sự kiện nóng lên từng giây, tràn ngập tiếng hò hét của các khán giả trẻ. Nữ ca sĩ đã khuấy động show diễn với bản hit vô cùng sôi động đã làm nên tên tuổi “Let me feel your love tonight”.

Thanh âm trong trẻo nhưng đầy hoài niệm của nữ Diva Hồng Nhung vang lên trong những ca khúc quen thuộc như “Hãy yêu nhau đi”, “Fly me to the moon,”, “Lắng nghe mùa xuân về”,... đã đem đến cho trăm ngàn du khách một buổi tối lắng đọng và ngập tràn xúc cảm ngọt ngào.

MONO “cháy” hết mình trong giai điệu sôi động, náo nhiệt cùng vũ đoàn với ca khúc “Em xinh” gây bão mạng xã hội những ngày qua.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong ngày 31/12 vừa qua, Grand World Hà Nội đã đón tiếp gần 160.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm, giải trí. Đây là con số kỷ lục từ ngày khai trương điểm đến này của Grand World Hà Nội cũng như các đại tiện ích giải trí tại Thủ đô.

Bên cạnh hoạt động countdown chào đón Tết dương lịch 2024, Grand World Hà Nội cũng lên kế hoạch trang trí các tuyến đường hoa xung quanh đại đô thị, đồng thời tổ chức các hoạt động hội chợ hoa xuân ngày Tết để đón chào Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 sắp tới.

