612 giáo viên mầm non Hà Tĩnh gấp rút hoàn thành hồ sơ tuyển dụng đặc cách

Năm 2013, sau khi thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập (với 93 trường được chuyển đổi từ bán công sang công lập), Hà Tĩnh cần 1.245 biên chế. Thế nhưng, Chính phủ, Bộ Nội vụ chỉ bổ sung 279 biên chế, thiếu 966 người. Trước tình hình đó, Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 9/7/2013 của UBND tỉnh (về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các trường mầm non công lập, bán công, dân lập, tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh) để hợp đồng với 958 giáo viên, theo đó, đến nay còn 612 giáo viên đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng (đã ký hợp đồng lao động trước ngày 31/12/2015, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng). Việc tuyển dụng đặc cách 612 giáo viên mầm non lần này là nỗ lực của tỉnh trong việc ổn định công việc của giáo viên và hoạt động giáo dục, đồng thời cũng từ đây mỗi năm tiết kiệm cho tỉnh nguồn ngân sách 80 tỷ đồng.