Bộ sưu tập giải quốc gia đáng nể của nữ sinh chuyên Anh ở Hà Tĩnh

3 năm liên tục tham gia Kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Tiếng Anh, nữ sinh Trần Linh Giang (lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã làm dày thêm bộ sưu tập giải thưởng đáng mơ ước: 1 giải ba (năm lớp 10) và 2 giải nhì (năm lớp 11 và lớp 12 hiện nay).

Video: Trần Linh Giang chia sẻ quan điểm về thế giới quan của người trẻ.

Thành tích đáng nể đó là kết quả của cả một chặng đường dài kiên trì với bộ môn Tiếng Anh của Linh Giang, trong đó, yếu tố đầu tiên là sự quan tâm, tạo điều kiện của bố mẹ.

Trần Linh Giang đã có 3 năm liền đạt giải tại các Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Được biết, so với nhiều bạn cùng trang lứa ở thành phố Hà Tĩnh, cuộc sống của gia đình em còn nhiều khó khăn. Em hiện sống cùng bố mẹ và em trai tại phường Nguyễn Du, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào đồng lương giáo viên của mẹ và thu nhập không ổn định từ nghề cơ khí của bố. Song, Linh Giang rất hạnh phúc và may mắn khi bố mẹ luôn dành sự ưu tiên số 1 cho việc học của con. Vì thế, em được làm quen với Tiếng Anh từ bậc mầm non và bắt đầu học tập bài bản từ những năm đầu tiên của bậc tiểu học.

Linh Giang trao đổi, chia sẻ kiến thức cùng các bạn trong lớp.

Linh Giang cho rằng, muốn học tốt Tiếng Anh, ngoài tố chất và đam mê thì người học phải chăm chỉ, cần cù và luôn luôn cố gắng. Có lẽ đó cũng là bí quyết mang về cho em thành tích đáng tự hào đầu tiên - thủ khoa tiếng Anh cấp tỉnh lớp 9 (năm 2019).

Linh Giang và em trai thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh ở nhà để tăng cường các kỹ năng.

Những thành công đầu tiên đã tiếp thêm sự tự tin, niềm yêu thích của Linh Giang với môn học. Khi được hỏi về bí quyết thành công đối với môn học này, Giang cho biết: "Nghe nhiều là cách học hiệu quả nhất của em. Nghe còn giúp em rèn luyện kỹ năng phát âm, là cách em tích lũy vốn từ mới và hiểu thêm về ngữ pháp, cấu trúc câu. Vì thế, những lúc học tập căng thẳng, ngoài sở thích vẽ, Giang cũng dành nhiều thời gian nghe, xem những chương trình Tiếng Anh yêu thích. Từ quá trình rèn luyện ấy, nghe đã trở thành thế mạnh của Linh Giang trong suốt các kỳ thi học sinh giỏi.

Niềm vui, sự bất ngờ lớn nhất của Linh Giang là năm lớp 10, em được giáo viên bộ môn tạo điều kiện, cơ hội để được thử sức mình trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Là một trong số ít học sinh được vào đội tuyển ngay từ năm đầu tiên bậc THPT nhưng Linh Giang không áp lực bởi xung quanh em luôn có sự quan tâm, chia sẻ về tinh thần, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của các thầy cô, các anh chị đi trước. Đó cũng là động lực để Linh Giang không ngừng cố gắng.

Dù có chút tiếc nuối khi giải nhì lần này của em chỉ cách giải nhất 0,1 điểm (15,9 so với 16) nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, Linh Giang khá hài lòng về những nỗ lực của mình. Bộ sưu tập giải ba quốc gia lớp 10, giải nhì quốc gia các lớp 11 và 12 là niềm tự hào của bản thân và cũng là món quà tinh thần quý giá em dành tặng bố, mẹ, thầy cô - những người luôn quan tâm, đồng hành và đặt niềm tin ở em.

Đội tuyển Tiếng Anh cùng thầy giáo chủ nhiệm.

Thầy Trần Văn Trung - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 - Anh 1 nhận xét: “Linh Giang là học sinh rất thông minh, sáng tạo, có tư duy độc lập và có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Từ những nỗ lực vươn lên trong học tập, phát huy thế mạnh của bản thân, đặc biệt là khả năng tự học, em đã xác lập mục tiêu, làm chủ quy trình học tập của mình và đạt được những kết quả xuất sắc”.

3 năm gắn bó với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã mang lại cho Linh Giang nhiều kiến thức, trải nghiệm.

Những kết quả “gặt hái” được trong suốt quá trình học tập dưới mái Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã từng bước đưa cô nữ sinh yêu thích môn Tiếng Anh đến những khát vọng mới. Ý thức được Tiếng Anh là “tấm giấy thông hành” để tiếp cận các chương trình du học, tìm kiếm học bổng tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, nên bắt đầu từ năm 2021, Linh Giang đã dành thời gian để tập trung học và ôn thi IELTS. Chỉ trong 4 tháng ôn luyện, cuối năm 2021, trong lần thi đầu tiên, Linh Giang đã đạt kết quả vượt trội: IELTS 8.5, trong đó kỹ năng nghe, đọc đạt điểm tuyệt đối 9/9, kỹ năng nói 8 và viết 7,5.

“Trước mắt, em sẽ lựa chọn khoa ngôn ngữ Anh của Trường Đại học quốc gia Hà Nội. Sau đó, em sẽ xây dựng bộ hồ sơ du học cho chính mình để có cơ hội tìm kiếm học bổng tại những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới”, Linh Giang chia sẻ.

Anh Thư - Đình Nhất