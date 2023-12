Tiến sĩ Trường Đại học Hà Tĩnh đạt giải nhì “Công trình Toán học xuất sắc”

Công trình của Tiến sĩ Lê Văn Hiển (Đại học Hà Tĩnh) cùng 3 đồng tác giả được đăng trên SIAM Journal on Optimization, một tạp chí thuộc Hiệp hội Toán học và công nghiệp Mỹ. Đây là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực giải tích biến phân và lý thuyết tối ưu.

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Công trình Toán học xuất sắc năm 2023 cho các nhà khoa học đại diện 35 công trình Toán học đạt giải. Trường Đại học Hà Tĩnh vinh dự có Tiến sĩ Lê Văn Hiển (SN 1985, giảng viên Khoa Sư phạm) được trao giải nhì.

Tiến sĩ Lê Văn Hiển nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT tại lễ trao thưởng.

Công trình bài báo: “Quadratic growth and strong metric subregularity of the subdifferential via subgradient graphical derivative”(Điều kiện tăng trưởng bậc hai và dưới chính quy metric mạnh của dưới vi phân thông qua đạo hàm đồ thị dưới gradient) của Tiến sĩ Lê Văn Hiển (Trường Đại học Hà Tĩnh) và các tác giả: Trần Thái An Nghĩa (Đại học Oakland, Mỹ), Nguyễn Huy Chiêu (Trường Đại học Vinh), Hà Anh Tuấn (Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh) được hoàn thành năm 2019, sau gần 2 năm với 3 lần phản biện.

Đến năm 2021, công trình được đăng trên SIAM Journal on Optimization, một tạp chí thuộc Hiệp hội Toán học và công nghiệp Mỹ. Đây là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực giải tích biến phân và lý thuyết tối ưu.

Công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện tăng trưởng bậc hai và tính dưới chính quy metric mạnh của dưới vi phân trong không gian hữu hạn chiều bằng cách sử dụng đạo hàm đồ thị dưới gradient.

Kết quả này là một trong những ứng dụng thú vị của đạo hàm đồ thị dưới gradient, chủ đề được nhóm nghiên cứu triển khai và thu được nhiều kết quả trước đó.

Được biết, Tiến sĩ Lê Văn Hiển là thành viên nghiên cứu chủ chốt của nhiều đề tài cấp bộ, Nafosted và chủ nhiệm 7 đề tài cấp cơ sở. Anh đã có nhiều công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó có những công bố trên tạp chí quốc tế uy tín.

Vào các năm 2017, 2018, Tiến sĩ Lê Văn Hiển đều được thưởng công trình Toán học theo Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020.

Giảng viên thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh này từng được trao học bổng và đã hoàn thành xuất sắc chương trình sau Tiến sĩ (PostDoc) tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán năm 2022 - 2023.

Chia sẻ về giải thưởng cao quý này, Tiến sĩ Lê Văn Hiển xúc động khi những nỗ lực của nhóm tác giả đã đạt được thành công ngoài mong đợi; đồng thời, xin gửi lời cảm ơn Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đặc biệt là lãnh đạo, đồng nghiệp ở Trường Đại học Hà Tĩnh đã động viên, tạo mọi thuận lợi nhất để tác giả yên tâm nghiên cứu.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc và lãnh đạo Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chụp ảnh lưu niệm với đại diện các nhóm tác giả.

Được biết, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17/8/2010 nhằm nâng cao trình độ, vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế. Một trong những giải pháp đã được tiến hành là tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế, đồng thời trao thưởng cho các công trình xuất sắc để khuyến khích các nhà toán học trẻ.

Qua 9 kỳ xét thưởng, cho đến năm 2020, Chương trình Toán đã hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng cho 736 công trình công bố quốc tế với mức thưởng mỗi năm từ 17,25 - 37,25 triệu đồng/công trình.

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc giai đoạn 2021 - 2030 là sự kế thừa những thành công trước đó thuộc Chương trình Toán giai đoạn 2010 - 2020. Một trong những mục tiêu cụ thể quan trọng của Chương trình Toán giai đoạn 2021 - 2030 là “Phấn đấu tăng gấp đôi số lượng công bố trên các tạp chí trong danh mục tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí SCIE) so với giai đoạn 2010 - 2020”.

Thực hiện nhiệm vụ giải pháp của Chương trình Toán giai đoạn mới, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ GD&ĐT xây dựng Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 30/12/2022, Quy chế đã được Bộ GD&ĐT ban hành tại Quyết định 4657/QĐ-BGDĐT, trong đó, có 3 điểm thay đổi quan trọng so với giai đoạn trước.

Đây là giải thưởng KH&CN cấp bộ, thực hiện 3 năm/lần (trước đây là xét thưởng hằng năm). Số lượng giải thưởng ít hơn - tối đa 3 năm 60 công trình (trước đây mỗi năm 100 công trình) và chỉ dành cho các công trình công bố trên tạp chí quốc tế uy tín cao. Mức thưởng cao hơn và được chia thành giải nhất, giải nhì và giải ba.

Năm 2023, trong đợt xét tặng giải thưởng đầu tiên, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã nhận được 161 hồ sơ đăng ký xét thưởng công trình Toán học, trong đó có 34 hồ sơ do tác giả nữ đăng ký (chiếm 21,11%). Ngày 21/12/2023, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 gồm 35 công trình (thuộc 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam), trong đó có 5 giải nhất, 12 giải nhì và 18 giải ba.

Nguyễn Hải